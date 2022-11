Crypto.com envoie par erreur plus de 400 millions de dollars de ses réserves à Gate.io

Alors que la confiance de l’écosystème envers les plateformes centralisées est au plus bas, nous apprenons qu’en octobre dernier, Crypto.com a envoyé 320 000 ETH à Gate.io par erreur. Cela représentait environ 410 millions de dollars au moment des faits.

Crypto.com transfert 320 000 ETH à Gate.io par erreur

C’est à croire que 2022 est placée sous le signe du manque de sérieux de la part de certaines plateformes. Après les actions discutables de FTX et de Celsius qui ont conduit à leur faillite, nous apprenons qu’il y a près d’un mois, Crypto.com a commis l’erreur d’envoyer 320 000 ETH de ses réserves à l’exchange Gate.io.

En réalité, bien que cette affaire ressorte aujourd’hui, l’opération date du 21 octobre dernier et l’intégralité des fonds aurait depuis été récupérée selon Kris Marszalek, le PDG de Crypto.com :

The ETH transfers that generated so much FUD & speculation on Twitter today were made over three weeks ago, on October 21st to https://t.co/pFc4Pz9nFR’s whitelisted corporate account at https://t.co/Mr9GCkL2gV. — Kris | Crypto.com (@kris) November 13, 2022

Le dirigeant de Crypto.com a expliqué que cela était dû à une erreur lors d’un mouvement vers une nouvelle adresse de stockage, car la société dispose d’un compte d’entreprise chez Gate.io. Cette adresse ferait effectivement partie d’une liste blanche de portefeuille appartenant à la plateforme :

« Dans ce cas particulier, l’adresse sur liste blanche appartenait à l’un de nos comptes d’entreprise sur un exchange tiers au lieu de notre portefeuille froid. Depuis, nous avons renforcé notre processus et nos systèmes pour mieux gérer ces transferts internes. »

De son côté, Changpeng Zhao, le PDG de Binance, n’a pas manqué de réagir en estimant qu’il y avait un problème si un exchange bougeait de grandes quantités de cryptomonnaies avant ou après avoir dévoilé son adresse :

If an exchange have to move large amounts of crypto before or after they demonstrate their wallet addresses, it is a clear sign of problems. Stay away. Stay #SAFU. 🙏 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 13, 2022

👉 Pour aller plus loin – Reprenez le contrôle de vos cryptomonnaies grâce aux clés Ledger

La licorne française des portefeuilles cryptos 🔒 Une expérience crypto complète, de l'achat à la sécurisation

Jamais deux sans trois ?

Non seulement cette mauvaise manipulation a le mérite d’être soulignée de par le montant en cause, environ 410 millions de dollars au moment des faits, mais aussi parce que c’est la deuxième fois (du moins officiellement) que Crypto.com commet une telle erreur. Et pour cause, l’exchange avait déjà transféré par erreur 10,5 millions de dollars à une utilisatrice en mai 2021.

Si « l’erreur est humaine », notons toutefois qu’il est question ici d’une plateforme de niveau international avec plusieurs milliards de dollars sous gestion, et non d’une personne débutante avec un portefeuille de quelques centaines de dollars.

Concernant cette affaire, il n’a pas été officiellement précisé s’il s’agissait de fonds des clients ou d’une trésorerie d’entreprise, bien que l’adresse dont il est question laisse penser que ces ETH appartenaient effectivement aux utilisateurs.

Dans une moindre mesure, nous pouvons également nous interroger sur le fait que Crypto.com, qui agit en tiers de confiance auprès des investisseurs, stocke une partie de ses réserves chez un autre tiers de confiance. En effet, en cas de faillite, cela augmente le risque de contagion.

Si cet évènement n’a heureusement provoqué aucune conséquence grave, il refait surface dans un contexte qui, avec l’affaire FTX, n’aide pas à regagner la confiance de l’écosystème envers les plateformes centralisées.

👉 Dans l’actualité également – FTX se déclare en faillite et Sam Bankman-Fried démissionne de son poste de PDG

Rejoignez des experts et une communauté Premium PRO Investissez dans vos connaissances crypto pour le prochain bullrun

Source : Gate.io

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.