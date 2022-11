FTX se déclare en faillite et Sam Bankman-Fried démissionne de son poste de PDG

C'est officiel : la quasi-totalité du groupe FTX entame une procédure de faillite volontaire aux États-Unis. Dans le même temps, Sam Bankman-Fried se retire de ses fonctions de PDG de l'entreprise.

Clap de fin pour FTX

Dans un communiqué publié sur Twitter, le groupe FTX vient d'annoncer qu'il entamait une procédure volontaire de faillite aux États-Unis :

Cette procédure comprend les principales entreprises du groupe FTX, à savoir FTX Trading Ltd. (faisant affaire sous le nom de FTX.com), West Realm Shires Services Inc. (faisant affaire sous le nom de FTX US) et Alameda Research Ltd.

130 autres filiales sont également concernées, bien que LedgerX LLC, FTX Digital Markets Ltd, FTX Australia Pty Ltd et FTX Express Pay Ltd en soient exclues.

Par le biais de documents judiciaires, le groupe FTX a revendiqué plus de 100 000 créanciers, avec des dettes estimées entre 10 et 50 milliards de dollars.

Sam Bankman-Fried quitte son poste de PDG

FTX annonce également que Sam Bankman-Fried n'est plus le PDG de l'entreprise. Il contribuera cependant au bon déroulement de la transition avec son successeur, à savoir John J. Ray III :

« De nombreux employés du groupe FTX dans divers pays devraient continuer à travailler pour le groupe FTX et aider M. Ray et des professionnels indépendants dans ses opérations pendant la procédure. »

