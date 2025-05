Crypto & Bourse : ce qu'il ne faut pas manquer pour la semaine du 5 au 11 mai

Ce lundi, les Bourses du Japon, de Chine et du Royaume-Uni seront fermées.

En zone euro, l'indice Sentix de la confiance des investisseurs pour mai sera publié. Ce même jour, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sera reçue à l'Elysée par Emmanuel Macron.

Fiedrich Merz, le nouveau chancelier allemand, prend ses fonctions à partir de ce mardi, détrônant Olaf Scholz qui occupait encore ses fonctions dans la période de transition.

Plusieurs indices macro seront également publié ce jour : la Production industrielle de mars en France, ainsi que le prix à la production domestique de mars en zone euro. Cela sera également le premier jour de la réunion des gouverneurs de la Banque centrale européenne.

Aux Etats-Unis, le déficit commercial de mars sera connu - un indice clé sur lequel reposent en partie les droits de douane de Donald Trump. La première journée du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale aura également lieu.

Côté crypto, on note le début du Sonic Summit (S), qui aura lieu du 6 au 7 mai.

