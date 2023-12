Coupe du Monde de football 2026 : ces NFT vous donnent une chance de gagner un ticket pour la finale

La FIFA continue son exploration du Web3, et propose des tokens non fongibles (NFTs) pour la prochaine Coupe du Monde, qui aura lieu en 2026. Présents sur la blockchain de Polygon (MATIC), ils peuvent donner accès à des places gratuites. Comment cela fonctionne-t-il ?

Des NFT pour la Coupe du Monde 2026

Selon un communiqué de la FIFA, seuls 100 NFTs seront mintés sur la blockchain de Polygon. Parmi ceux-ci, 100 permettront de débloquer des tickets pour la finale. Il s’agit du premier drop : cela veut dire que les premiers à obtenir les tokens non fongibles seront aussi ceux qui obtiendront leurs places.

Les 900 autres NFT permettront de débloquer des expériences. Pour l’instant, on n’en sait pas beaucoup plus sur la forme qu’ils auront, ni sur le prix auquel ils seront proposés. La Coupe du Monde de football 2026 aura lieu en juin et juillet. Ce sont les États-Unis, le Canada et le Mexique qui organiseront l’événement.

En 2022, la FIFA avait réitéré son engagement pour le Web3 :

« L’engagement de la FIFA à faire le pont vers le Web3 […] témoigne de son esprit d’innovation et de sa volonté d’interagir de manière directe et transparente avec les amateurs de football du monde entier. »

Algorand abandonné au profit de Polygon

Fait notable, la FIFA a cependant abandonné Algorand (ALGO), le réseau choisi initialement pour ses collections. Les tokens non fongibles seront désormais émis sur Polygon (MATIC), une solution de mise à l’échelle basée sur Ethereum (ETH). La FIFA semble miser sur les collections, puisque l’année dernière, l’institution avait annoncé le lancement de « FIFA+ Collect » :

« [Un service] qui permet aux fans tout autour du monde d’avoir l’opportunité de détenir leurs propres objets numériques de collection. »

Bien que le marché des NFTs ait connu un hiver particulièrement glacé ces derniers mois, les marques semblent continuer à miser sur le domaine. Toujours dans le secteur du football, le Paris Saint-Germain propose régulièrement de nouveaux drops, en partenariat avec des marques. Dans le domaine du sport, les tokens non fongibles sont donc encore bien présents.

Source : FIFA, communiqué

