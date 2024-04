Découvrez la cartographie complète de l'écosystème Web3 avec Sun Zu Lab

Sun Zu Lab, une entreprise française spécialisée dans l'analyse quantitative, a publié une cartographie exclusive de l'écosystème Web3, répertoriant plus de 500 entreprises et projets sur différentes blockchains. Découvrez ce mapping offrant des explications claires pour chaque section, permettant une meilleure compréhension d'un écosystème en constante évolution.

Sun Zu Lab révèle le mapping de l'univers blockchain et crypto

Que l'on parle de projets Web3 se bâtissant en silence durant le bear market ou de protocoles émergents à l'aune du bull run, l'écosystème de la blockchain est plus abondant que jamais.

Indubitablement, que nous observions ce riche environnement avec les yeux d'un nouvel arrivant ou à la lumière d'une certaine expérience, il devient compliqué de conserver un regard vigilant sur tous les projets qui sortent de terre, ou qui se complètent jour après jour.

C'est précisément pour répondre à cette problématique que Sun Zu Lab, une entreprise française spécialisée dans l'analyse quantitative, a décidé de publier une cartographie complète de l'écosystème Web3 répertoriant plus de 500 entreprises et projets présents sur de nombreuses blockchains, le tout basé sur des mesures comprenant la capitalisation boursière, la valeur totale verrouillée (TVL), les revenus ou encore l'adoption.

Sun Zu Lab nous présente en premier lieu les infrastructures blockchain, découpées en 3 parties distinctes : les blockchains programmables, les services blockchains, eux-mêmes divisés en sous-parties (interopérabilité avec Polkadot, staking avec Kiln, scaling avec Arbitrum), et les applications utilitaires (oracles avec Chainlink ou Pyth, wallets avec MetaMask, outils développeurs avec The Graph, etc.).

Pour chacune de ces sections, une explication accompagne les termes présentés afin de comprendre comment ces applications régissent l'écosystème Web3.

Cartographie des principaux services blockchain par Sun Zu Lab

Ensuite, Sun Zu Lab propose un tour d'horizon de l'écosystème de la finance décentralisée (DeFi), qui affiche aujourd'hui 100 milliards de valeur totale verrouillée. En tête d'affiche, nous retrouvons les exchanges décentralisés (DEX) Curve et Uniswap, tandis que les protocoles Compound et Aave représentent la majeure partie de la section prêts et emprunts.

Le secteur du staking est également présent, représenté par les géants Lido (33 milliards de dollars de TVL) et EigenLayer (13 milliards de dollars de TVL). À l'heure actuelle, il s'agit des 2 plus importants protocoles de la DeFi en termes de TVL.

Cartographie des principales applications blockchain par Sun Zu Lab

Là aussi, l'infographie s'accompagne d'explications concises visant à expliquer simplement ce que sont les DEX, les protocoles de prêts et d'emprunts, les dérivés, mais aussi les tokens non fongibles (NFT) ou les plateformes axées sur l'aspect social.

Enfin, Sun Zu Lab dresse un panorama des entreprises ou services issus de la finance traditionnelle et faisant appel à la technologie blockchain.

Ici, nous pouvons retrouver les acteurs de la tokenisation d'actifs du monde réel (RWA), les sociétés de capital-risque, ou encore les services de données, notamment concernant les plateformes qui proposent de l'analyse sur différentes métriques relatives aux cryptomonnaies (exchanges centralisés, historiques, benchmarks, etc.).

Cartographie des principaux services CeFi / de données / d'analyse

Basée à Paris, Sun Zu Lab assure une présence autour du globe pour proposer ses services relatifs à l'analyse quantitative, composante aujourd'hui essentielle tant dans le monde financier que dans le secteur de la blockchain. L'entreprise tricolore a récemment levé 2 millions de dollars, avec le soutien remarqué de l'investisseur américain Tim Draper.

👉 Retrouvez le mapping complet de l'écosystème blockchain par Sun Zu Lab gratuitement

