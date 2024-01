La startup française Sun Zu Lab lève 2 millions de dollars avec le soutien de Tim Draper

La startup française Sun Zu Lab, spécialisée dans l'analyse quantitative, vient de réaliser une levée de fonds de 2 millions de dollars avec la participation de l'investisseur renommé Tim Draper. Dirigée par Stéphane Reverre et Vincent Madrenas, la société se positionne comme une solution pour les émetteurs de tokens et les market makers en offrant une transparence totale sur la gestion des liquidités sur les plateformes d'échange.

Sun Zu Lab lève 2 millions de dollars et se rapproche de Tim Draper

Créée en 2020, la startup française Sun Zu Lab a récemment levé 1,7 million d'euros (2 millions de dollars) avec la participation de l'investisseur américain Tim Draper. Le tour de table - le second pour Sun Zu Lab, a également vu participer FunFair Ventures mais également Elaia, qui avait déjà participé au premier financement.

Un apport de capital qui permettra à la startup, fondée par Stéphane Reverre et Vincent Madrenas, de développer sa spécialité, à savoir l'analyse quantitative.

L'analyse quantitative : un terme abstrait à première vue, mais dont l'utilité s'avère pourtant essentielle dans le monde financier ainsi que celui de la blockchain, plus particulièrement depuis l'avènement des exchanges centralisés (CEX) et décentralisés (DEX).

« Vous êtes quelqu'un qui a besoin d'acheter ou de vendre un token, et vous avez en face de vous un marché extrêmement fragmenté et vous voyez que les intermédiaires qui sont en face de vous ont chacun une performance propre, ils sont plus ou moins bons dans ce qu'ils font. [...] L'objectif de Sun Zu Lab, c'est de permettre à un investisseur face à un marché fragmenté, pas complètement régulé, de trouver la meilleure solution à son problème. » Stéphane Reverre, co-fondateur de Sun Zu Lab

Stéphane et Vincent bénéficient tous 2 d'une forte expérience dans le milieu, le premier ayant passé plus de 25 ans dans l'univers du trading tout autour du monde, ce qui lui a permis d'acquérir une forte expérience concernant les différents marchés, la régulation, l'éducation et l'évolution réglementaire. Le second quant à lui, a travaillé chez SESAMm pendant 4 ans afin d'acquérir des connaissances sur les solutions de trading pour les actifs numériques.

Comme nous l'a expliqué Stéphane Reverre, Sun Zu s'adresse principalement aux émetteurs de tokens et aux markets makers en leur offrant une transparence totale sur la façon dont sont gérées les liquidités sur les plateformes d'échange.

Effectivement, lorsqu'un token est émis, il faut ensuite être en mesure de le surveiller, et veiller à ce que les market makers fassent bien leur travail concernant les liquidités du token en question sur les exchanges.

« Vous payez une certaine somme d'argent, et puis à un moment donné vous allez vous dire, est-ce que le market maker fait bien son job ? En réponse à cela, on propose un tableau de bord sur lequel on intègre le flux de ces plateformes pour l'analyser, et on va faire un peu de travail quantitatif dessus, ce qu'on appelle de la microstructure de marché. À l'aide d'indicateurs techniques, on va analyser s'il y a du layering, du spoofing, de la manipulation sur les carnets, afin de délivrer tout cela en temps réel à nos clients. » Stéphane Reverre, co-fondateur de Sun Zu Lab

Selon Stéphane Reverre, Sun Zu Lab compte ajouter les market makers directement dans la conversation afin qu'ils ne fassent pas seulement l'objet d'une analyse, mais qu'ils deviennent acteurs à part entière afin de délivrer le meilleur produit possible à leur client.

Une expansion à l'international

Bien que Sun Zu Lab possède des bureaux à Paris et à Metz, sa clientèle, elle, ne se limite pas aux frontières de l'Hexagone. Ainsi, la startup tricolore assure déjà une présence à l'international et veut se placer à l'avant-garde alors que la régulation se durcit aux États-Unis et se clarifie en Europe, notamment avec l'arrivée de MiCA. Un changement de paradigme qui s'opère déjà, et qui amène de nombreux acteurs à se déplacer vers l'Est.

« Pour ces différentes raisons, beaucoup d'acteurs préfèrent aujourd'hui se diriger vers l'Asie. Nous ne nous adressons qu'à des professionnels et des institutionnels, donc nous observons cela de près. Cela est un signal fort pour nous, car cela signifie que les acteurs concernés acceptent l'idée que le marché doit être régulé, ils acceptent l'idée que s'ils veulent attirer une nouvelle clientèle, qu'elle soit française, américaine ou anglaise, ils doivent être plus transparents. Et c'est là que Sun Zu Lab intervient. » Stéphane Reverre, co-fondateur de Sun Zu Lab

La participation de Tim Draper à la levée de fonds de Sun Zu Lab est loin d'être anodine. Stéphane Reverre nous apprend d'ailleurs que le célèbre investisseur américain a été piqué d'intérêt pour le travail de Sun Zu Lab au détour de la Paris Blockchain Week (PBW), et compte bien faire passer la startup à la vitesse supérieure avec, probablement, une relocalisation aux États-Unis à la clé. « Il y a un gros objectif sur le sol américain, » nous confie-t-il.

Enfin, cet apport de capital devrait permettre à Sun Zu Lab d'agrandir ses rangs. La startup tricolore compte actuellement une dizaine d'employés, et souhaite recruter, entre autres, côté développement afin de parfaire son produit.

