Corée du Nord : des cryptomonnaies volées auraient financé les missiles lancés cette année

Cela fait maintenant plusieurs années que l’on sait que la Corée du Nord utilise les vols de cryptomonnaies pour financer son programme d’armement. Et cette année n’a pas échappé à la règle : le pays aurait dérobé 620 millions de dollars rien qu’au mois de mars, afin de poursuivre ses essais.

La Corée du Nord finance son armement avec des cryptomonnaies volées

Les groupes de hackers nord-coréens – dont Lazarus, le plus connu – sont identifiés et l’on sait qu’ils se prêtent à des hacks conséquents afin de rassembler des fonds pour un gouvernement particulièrement freiné par les sanctions internationales. Un des buts principaux étant de financer le programme d’armement nucléaire du pays. Et selon un représentant du gouvernement sud-coréen, ils se seraient livrés à des vols conséquents en début d’année.

Ce sont en effet 620 millions de dollars de cryptomonnaies qui auraient été volés rien que sur le mois de mars, selon le média The Korea Herald, qui rapporte une réunion à laquelle participaient notamment des officiels du gouvernement étatsunien et sud-coréen.

Il a en effet été confirmé que le hack de Ronin, la sidechain sur laquelle repose le jeu Axie Infinity, avait bien été opéré par des agents de Corée du Nord. Une information qui avait déjà été évoquée par le Trésor américain plus tôt dans l’année.

Des missiles financés grâce aux cryptomonnaies

Le résultat, c’est que les tests effectués et missiles envoyés par la Corée du Nord cette année l’ont été grâce à ces cryptomonnaies volées. Les observateurs avaient bien noté que le pays a augmenté la fréquence de tir de ses missiles : 65 pour l’année en cours selon le Korea Herald.

Le directeur des Affaires nucléaires de la Corée du Nord au sein du ministère des affaires étrangères sud-coréen, Lee Tae-Woo, a par ailleurs rapporté que les vols de cryptomonnaies auraient permis au régime de Kim Jong Un de récolter plus de 1 milliard de dollars entre janvier et juillet.

En réaction à ces attaques, les gouvernements tentent de sanctionner les entités qui permettent à la Corée du Nord de blanchir ces fonds. Le mixeur Blender.io a ainsi été sanctionné par les États-Unis au mois de mai dernier. Mais il reste difficile de prévenir ces vols à la source, étant donné leur origine.

Source : The Korean Herald

