« Nous conseillons nos clients particuliers sur le bitcoin » : cette célèbre banque assume sa position sur la crypto

À l’occasion d’une conférence à Londres, un responsable de la filiale suisse de BBVA a indiqué que la banque conseillait ses clients depuis plusieurs mois sur Bitcoin (BTC). Ainsi, la banque recommande une allocation de 3 à 7 %. Nous faisons le point.

BBVA conseille activement le Bitcoin (BTC) à ses clients

Ces dernières années, le groupe bancaire Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) a montré à plusieurs reprises son ouverture aux cryptomonnaies. Cette fois encore, la banque espagnole a réaffirmé sa position au travers des propos de Philippe Meyer, le responsable des solutions numériques et blockchain de la filiale suisse de BBVA, à l’occasion de la conférence DigiAssets à Londres.

En effet, depuis plusieurs mois maintenant, la banque délivre des conseils d’investissements crypto, et plus particulièrement dans le Bitcoin (BTC), à ses clients fortunés :

Depuis septembre dernier, nous conseillons nos clients particuliers sur le bitcoin […]. Pour les profils les plus risqués, nous autorisons jusqu’à 7 % de leurs portefeuilles en cryptomonnaies.

En fonction de l’appétence au risque de chaque profil, cette allocation peut démarrer à 3 % :

Si vous considérez un portefeuille équilibré, introduire 3 % améliore déjà la performance. Avec 3 %, vous ne prenez pas un risque énorme.

Selon Philippe Meyer, cette position assumée de BBVA découle de demandes croissantes de la part de ses clients depuis 2021. À ce titre, l’entreprise est l’une des premières grandes banques mondiales à délivrer des conseils financiers crypto à sa clientèle fortunée.

Au printemps dernier en Espagne, BBVA a également obtenu l’autorisation de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), le gendarme financier espagnol, afin de lancer un service d’achat, de vente et de garde de BTC et d’ETH.

En septembre 2024, la filiale suisse, qui proposait déjà de l’ETH et du BTC depuis 2021, a aussi ajouté le stablecoin USDC de Circle à son catalogue, permettant un échange avec de l’euro, du dollar ou n’importe quelle devise « en temps quasi réel ».

Plus largement, cela s’inscrit dans un contexte où le sujet des cryptomonnaies est de moins en moins tabou au sein du secteur bancaire, bien que l’adoption ait encore du chemin à faire. Le mois dernier par exemple, à l’occasion d’un article détaillé sur le paradoxe entre la position de JPMorgan et les propos de son PDG Jamie Dimon, nous avons mis en lumière, en conclusion, le fait que bon nombre de banques sont déjà membre de l’Adan, que ce soit par des filiales ou via leur maison mère.

Source : Reuters

