Comment OKX veut connecter Wall Street à la DeFi via les RWA

OKX accélère sur la tokenisation des actifs du monde réel et des actions cotées. La plateforme veut devenir un pont entre finance traditionnelle et DeFi. Décryptage d’une stratégie qui s’inscrit dans une vague de fond estimée à plusieurs milliers de milliards de dollars.

Une stratégie RWA au cœur du virage institutionnel d’OKX

OKX, l’un des principaux exchanges mondiaux, place désormais la tokenisation des actifs du monde réel (Real World Assets, ou RWA) au sommet de ses priorités. Dans un entretien accordé à Cryptoast, Erald Ghoos, CEO d’OKX Europe, confirme que « la tokenisation des actions constitue effectivement l’un de nos grands axes de développement ».

Concrètement, il s’agit de représenter sous forme de tokens sur une blockchain des actifs traditionnellement peu liquides ou peu accessibles : actions cotées, obligations d’État, fonds monétaires, immobilier. L’objectif est d'ouvrir ces marchés à un public plus large grâce à la propriété fractionnée, tout en offrant aux institutions un rail plus rapide et transparent que les infrastructures actuelles.

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OKX arrive sur ce terrain avec un atout réglementaire, puisqu'il dispose de la licence MiCA. Cela pourrait lui permettre d'offrir prochainement des actions tokenisées aux utilisateurs européens.

Nous disposons déjà d’une licence MiCA qui nous permet d’opérer dans toute l’Europe, mais pour proposer des actions tokenisées, nous devons encore obtenir certaines autorisations réglementaires complémentaires. Erald Ghoos, CEO d'OKX Europe.

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Le partenariat avec ICE, un signal fort envers Wall Street

Le partenariat annoncé récemment avec Intercontinental Exchange (ICE), la maison mère du New York Stock Exchange (NYSE), est également au cœur de cette stratégie. ICE a investi dans une levée de fonds récente d’OKX et siège désormais au conseil d’administration de l’exchange.

Nous collaborons étroitement avec eux afin de permettre la tokenisation des actions cotées sur les marchés qu’ils exploitent et de les distribuer ensuite via la plateforme OKX. Erald Ghoos, CEO d'OKX Europe.

OKX ambitionne ainsi de proposer à ses utilisateurs des versions tokenisées de titres du NYSE, tradables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, contrairement aux horaires restreints des marchés boursiers classiques.

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Cet alignement avec un acteur historique de la finance de marché n’est pas anecdotique. Il illustre une tendance générale, les infrastructures traditionnelles cherchent à s’ancrer dans le monde crypto, et réciproquement. OKX, qui vise également une introduction en Bourse dans les deux ans, se positionne comme l’un des ponts de cette convergence.

Un marché RWA en pleine explosion

Le pari d’OKX pourrait s'avérer payant, alors que les actifs du monde réel tokenisés représentent aujourd’hui une capitalisation d’environ 25 à 28 milliards de dollars. Un chiffre modeste face aux marchés traditionnels, mais qui a bondi de 260 % sur le premier semestre selon les données rapportées par OKX.

Les projections les plus prudentes évoquent un marché de 600 milliards de dollars d’ici 2030, tandis que les plus optimistes tablent sur 10 000 à 30 000 milliards. Les principaux moteurs identifiés sont les bons du Trésor américain tokenisés, les stablecoins et le crédit privé.

Pourquoi les institutions s’y intéressent enfin

Le basculement institutionnel s’explique par la conjonction de deux facteurs, la clarification réglementaire et la maturité technologique.

Il y a encore quelques années, la plupart des institutions financières ne s’intéressaient pas vraiment aux actifs numériques. Le principal frein était l’absence de réglementation. Erald Ghoos, CEO d'OKX Europe.

Le CEO d’OKX Europe observe aujourd’hui un changement de paradigme.

Les institutions ne s’intéressent plus uniquement à la technologie blockchain, elles commencent également à considérer Bitcoin comme une véritable classe d’actifs. Erald Ghoos, CEO d'OKX Europe.

Il rappelle que Jamie Dimon, le patron de JPMorgan, qualifiait encore récemment le Bitcoin d’escroquerie avant de nuancer nettement son discours. « Je suis convaincu qu’un nombre croissant d’entreprises envisageront d’ajouter Bitcoin à leur bilan au fil du temps », ajoute Erald Ghoos.

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MiCA en Europe, mais aussi les initiatives américaines comme le GENIUS Act, ont changé la donne. Les banques, gestionnaires d’actifs et fonds spéculatifs disposent enfin d’un cadre juridique lisible pour manipuler des actifs tokenisés. Résultat, BlackRock, JPMorgan, Franklin Templeton, VanEck, WisdomTree ou encore Circle multiplient les initiatives dans le secteur.

Les défis restants à surmonter

Malgré l’engouement, plusieurs obstacles subsistent. Le premier est réglementaire. En effet, les règles varient d’une juridiction à l’autre, ce qui complique la distribution transfrontalière des titres tokenisés. Le deuxième concerne la liquidité, encore insuffisante sur de nombreux tokens RWA pour concurrencer les marchés traditionnels ou les ETF.

Le troisième défi est technique. La vérification de la correspondance entre le token on-chain et l’actif réel qu’il représente exige des oracles fiables, des dépositaires solides et des audits réguliers. Des acteurs comme Chainlink, avec son infrastructure SmartData, tentent d’y répondre en fournissant des valorisations en temps réel infalsifiables.

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Cette convergence entre finance traditionnelle et DeFi n’est plus une prospective. Elle se construit maintenant, protocole par protocole, partenariat par partenariat. OKX, avec son adossement à ICE et sa licence MiCA, se donne les moyens de jouer les premiers rôles dans cette recomposition. Reste à voir si l’exchange saura tenir le rythme face à des concurrents comme Coinbase, Kraken ou les acteurs natifs du RWA tels qu’Ondo Finance et Plume Network.

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Sources : Erald Ghoos CEO OKX Europe, propos recueillis par Cryptoast, OKX Learn

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