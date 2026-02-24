Combien de temps durera le bear market ? - Analyse on-chain du BTC avec Prof. Chaîne

Combien de temps avant qu'un creux cyclique se forme et mette fin au présent bear market ? S'il est impossible de répondre précisément à cette question, il nous reste tout de même quelques indices !

La chute se poursuit

Le cours du BTC poursuit sa stabilisation entre 70 000 $ et 60 000 $, sans montrer de signes de force significatifs. Après la période de forte volatilité baissière de la fin d’année 2025, le mois de février enregistre des mouvements de prix d’amplitude réduite.

En nous basant sur les comportements observés lors des marchés baissiers précédents, est-il possible d’estimer pendant combien de temps le cours du BTC pourrait encore évoluer à la baisse ? On fait le point ici.

Figure 1 : Cours quotidien du BTC

Ce que nous dit le passé

Au cours des marchés baissiers précédents, le BTC a suivi une séquence comportementale relativement précise, en trois étapes :

Bear market précoce : le marché chute rapidement depuis son ATH et force les derniers entrants à capituler, installant un momentum baissier ;

Capitulation temporelle : la volatilité s’écrase après la première vague de baisse et le marché stagne durant plusieurs semaines ou mois, forçant les investisseurs les plus impatients à sortir ;

Capitulation finale : une dernière jambe baissière mène à une capitulation généralisée et à la formation d’un creux cyclique.

La baisse enregistrée depuis l’ATH pouvant être considérée comme la manifestation de la première étape, il est plausible que les prochains mois offrent une action de prix lente et peu volatile.

Figure 2 : Étapes rythmant les récents bear market

Si les prochains mois apportent une phase de capitulation temporelle similaire à celles des bear markets précédents, est-il possible d’estimer le moment où la capitulation finale pourrait survenir ?

En comparant les comportements de prix des trois derniers cycles depuis leurs halvings respectifs, plusieurs observations émergent :

En moyenne, les sommets cycliques se sont formés environ 525 jours après le halving ;

Les creux cycliques se sont formés environ 365 jours après les sommets.

Ces éléments suggèrent que la fin du bear market actuel pourrait intervenir aux alentours de la fin de l’année 2026, avec d’importantes opportunités d’accumulation susceptibles d’apparaître lors de la capitulation finale.

Figure 3 : Temporalité des récents cycles du BTC

Pour mettre le contexte actuel en perspective, rappelons qu’au bout de 365 jours en moyenne, les deux bear markets précédents ont enregistré des baisses de –83 % et –76 % par rapport à leurs ATH respectifs.

À ce jour, le prix du BTC n’a chuté « que » de –50 % depuis le sommet des 126 000 $, ce qui laisse encore une marge baissière théorique significative en cas de nouvelle jambe de correction.

En estimant la date de l’ATH au 6 octobre 2025, il est possible de supposer qu’une capitulation finale pourrait intervenir au début du mois de novembre 2026. Bien entendu, ces observations reposent sur des analogies historiques et doivent être considérées comme des éléments de réflexion plutôt que comme des projections définitives.

Figure 4 : Performances baissières des récents bear market

Perte d'intérêt sur les marchés

Les périodes de faible volatilité et de capitulation temporelle qui rythment les bear markets s’accompagnent généralement d’une perte progressive d’engagement des participants.

La faiblesse des rendements et de la volatilité à court terme offre peu d’opportunités aux investisseurs court terme et aux spéculateurs. En conséquence, les volumes d’échanges diminuent de manière visible sur les marchés spot et futures.

Les volumes quotidiens sur les marchés spot s’élèvent désormais à moins de 30 milliards de dollars par jour, soit nettement moins qu’il y a un an. Cette contraction des volumes traduit le désengagement des acteurs les moins patients, qui se retirent temporairement d’un marché aux conditions peu attractives.

Figure 7 : Volumes quotidiens des marchés spot

Un comportement similaire peut être observé sur les marchés futures, où les volumes échangés représentent environ la moitié de ceux observés au début de l’année 2025.

Le manque de volatilité et les rendements réduits limitent les opportunités pour ces participants, qui peinent à générer de la performance dans un tel environnement et réduisent progressivement leur activité.

Il est ainsi probable que le prochain pic significatif de volumes intervienne lors de la capitulation finale, potentiellement aux alentours de novembre 2026 si les dynamiques cycliques historiques venaient à se reproduire.

Figure 8 : Volumes quotidiens des marchés futures

Synthèse de cette analyse on-chain sur le Bitcoin (BTC)

Le BTC évolue actuellement dans une phase de stabilisation post-choc, caractéristique des premières étapes d’un bear market. Après une baisse de 50 % depuis son ATH, le marché pourrait entrer dans une phase prolongée de capitulation temporelle, marquée par une faible volatilité, des rendements comprimés et un désengagement progressif des participants.

Les analogies historiques suggèrent qu’une capitulation finale pourrait intervenir vers la fin de l’année 2026, dans un contexte de contraction supplémentaire des prix et de pic de volumes. À ce stade, les corrections passées indiquent qu’une marge baissière théorique demeure possible.

Ainsi, le marché semble évoluer vers une phase d’attrition graduelle, où la patience et une lecture rigoureuse des cycles historiques pourraient s’avérer déterminantes avant l’émergence d’un nouveau creux cyclique.

