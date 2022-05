Coinbase avertit certains utilisateurs russes que leurs comptes pourraient être bloqués

L’invasion de l’Ukraine par la Russie impacte tous les domaines, y compris celui des cryptomonnaies. Un rapport révèle que la plateforme crypto Coinbase a informé certains utilisateurs russes que leurs comptes pourraient être bloqués à la fin du mois.

Cet avertissement concerne seulement certains clients de Coinbase en Russie et s’est matérialisé par un email. La plateforme crypto conseille aux clients de retirer leurs fonds ou alors de prouver que ces derniers ne sont pas soumis aux sanctions prises dans le cadre de l’Union européenne. Le cas échéant, ils pourront échapper à la fermeture de leurs comptes.

Le mail indique :

La plateforme américaine avertit les utilisateurs russes qu’après la date butoir, leurs fonds seront gelés et tous les transferts depuis et vers leur compte crypto seront bloqués.

👉 Découvrez notre tutoriel et avis sur Coinbase

L’Union européenne met tout en œuvre pour freiner davantage la Russie semaine après semaine. Dans une nouvelle série de sanctions approuvées par les États membres en réponse à la guerre en Ukraine, elle a interdit la fourniture de services de cryptoactifs « de grande valeur » aux entités et aux résidents russes.

Cette décision de Coinbase fait donc suite au tweet du directeur juridique de l’entreprise, Paul Grewal, qui affirmait le 3 mai que la plateforme ne pouvait plus fournir de services à certains clients russes soumis aux sanctions de l’UE :

As a result of the EU’s recent sanctions, @Coinbase can no longer provide crypto services to certain Russian customers registered to our EU entities or located within the EU.

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) May 3, 2022