Binance clôture les comptes d'utilisateurs en lien avec le gouvernement russe

L'annonce a été faite ce jeudi 28 avril 2022. Binance a fermé plusieurs comptes d'utilisateurs associés à des proches de responsables russes. Cette nouvelle s'inscrit dans un cadre plus large de sanctions visant directement la Russie depuis le début de la guerre avec l'Ukraine.

Alors que plusieurs comptes ont été fermés en début du mois de mars, une nouvelle vague de clôtures a été opérée cette semaine. Elle concerne notamment le fils de Konstantin Malofeev, un oligarque russe qui a été inculpé par le ministère américain de la Justice pour avoir violé les sanctions américaines.

Mykhailo Fedorov, ministre ukrainien de la transformation numérique, s'est félicité de la nouvelle dans un tweet publié aujourd'hui, déclarant que « tous ceux qui sont liés au régime de Poutine vont ressentir les conséquences de la guerre ».

I've mentioned already that everyone connected with putin's regime will feel the consequences of war. So, news from @binance: company blocked cryptocurrency accounts of Kremlin's officials relatives. Ms. Kovaleva, Ms. Peskova and Mr.Malofeev can't avoid sanctions anymore.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) April 29, 2022