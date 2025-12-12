Coinbase s'apprêterait à lancer son propre marché prédictif

Les marchés prédictifs ont très clairement le vent en poupe, face aux succès évidents des deux leaders du secteur Polymarket et Kalshi. Une hype qui concernerait désormais la plateforme Coinbase, visiblement prête à proposer ce type de paris crypto à ses utilisateurs.

le 12 décembre 2025 à 12:00.

2 minutes de lecture

author image

Hugh Bernard

Coinbase veut créer son propre marché prédictif

Difficile de passer à côté de l'essor sans précédent des marchés prédictifs, très clairement porté par la campagne présidentielle américaine de l'année dernière. Et pour cause, les principales plateformes actuelles comme Polymarket et Kalshi accumulent des volumes records, pendant que leurs fondateurs deviennent les plus jeunes milliardaires du monde.

Un secteur dont le développement peut parfois conduire à des dérives problématiques d'un point de vue moral, comme dans le cas de l'outil Polyglobe qui permet de parier en temps réel sur le dénouement de véritables conflits armés en cours aux quatre coins du monde.

✍️ Pour approfondir — Qu'est-ce qu'un marché de prédiction décentralisé ou prediction market ?

Pendant ce temps, de nombreuses plateformes d'échange de cryptomonnaies décident de s'inscrire dans cette aventure en lançant leurs propres marchés prédictifs, comme dans le récent cas de Gemini autorisée par la CFTC à proposer ce genre de service aux États-Unis. Résultat : son action GEMI a aussitôt explosé à la hausse.

Serait-ce la raison pour laquelle sa concurrente directe Coinbase se préparerait à faire de même ? Certaines rumeurs le laisseraient entendre...

Des rumeurs à confirmer le 17 décembre

Tout a débuté par des rumeurs reportées par le média Bloomberg, en lien à un événement organisé par la plateforme Coinbase le 17 décembre prochain, dont l'objectif consisterait à annoncer publiquement la sortie de nouveaux produits dès le début de l'année prochaine.

En cause : un marché prédictif directement intégré à son exchange, mais également le lancement d'actions tokenisées développées en interne, sans intervention d'un émetteur indépendant.

🗞️ Dernière actu sur le sujet — Opinion, Polymarket, Kalshi... Avez-vous le droit d'utiliser les sites de paris prédictifs en France ?

Des produits déjà identifiés sur les réseaux depuis plusieurs semaines, à l'aide de captures d’écran d’applications non officielles, dont toute trace a depuis disparu.

 

Au moment d'écrire ces lignes, la seule confirmation officielle consiste à inviter les curieux à « se brancher sur le livestream du 17 décembre pour découvrir quels nouveaux produits Coinbase va lancer ».

Source : Bloomberg

Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

Hugh Bernard

