Coinbase s'apprêterait à lancer son propre marché prédictif

Les marchés prédictifs ont très clairement le vent en poupe, face aux succès évidents des deux leaders du secteur Polymarket et Kalshi. Une hype qui concernerait désormais la plateforme Coinbase, visiblement prête à proposer ce type de paris crypto à ses utilisateurs.

Coinbase veut créer son propre marché prédictif

Difficile de passer à côté de l'essor sans précédent des marchés prédictifs, très clairement porté par la campagne présidentielle américaine de l'année dernière. Et pour cause, les principales plateformes actuelles comme Polymarket et Kalshi accumulent des volumes records, pendant que leurs fondateurs deviennent les plus jeunes milliardaires du monde.

Un secteur dont le développement peut parfois conduire à des dérives problématiques d'un point de vue moral, comme dans le cas de l'outil Polyglobe qui permet de parier en temps réel sur le dénouement de véritables conflits armés en cours aux quatre coins du monde.

✍️ Pour approfondir — Qu'est-ce qu'un marché de prédiction décentralisé ou prediction market ?

Pendant ce temps, de nombreuses plateformes d'échange de cryptomonnaies décident de s'inscrire dans cette aventure en lançant leurs propres marchés prédictifs, comme dans le récent cas de Gemini autorisée par la CFTC à proposer ce genre de service aux États-Unis. Résultat : son action GEMI a aussitôt explosé à la hausse.

Serait-ce la raison pour laquelle sa concurrente directe Coinbase se préparerait à faire de même ? Certaines rumeurs le laisseraient entendre...

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

Des rumeurs à confirmer le 17 décembre

Tout a débuté par des rumeurs reportées par le média Bloomberg, en lien à un événement organisé par la plateforme Coinbase le 17 décembre prochain, dont l'objectif consisterait à annoncer publiquement la sortie de nouveaux produits dès le début de l'année prochaine.

En cause : un marché prédictif directement intégré à son exchange, mais également le lancement d'actions tokenisées développées en interne, sans intervention d'un émetteur indépendant.

🗞️ Dernière actu sur le sujet — Opinion, Polymarket, Kalshi... Avez-vous le droit d'utiliser les sites de paris prédictifs en France ?

Des produits déjà identifiés sur les réseaux depuis plusieurs semaines, à l'aide de captures d’écran d’applications non officielles, dont toute trace a depuis disparu.

Coinbase is working on Prediction Market pic.twitter.com/0T3HwdXmDy — Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 18, 2025

Au moment d'écrire ces lignes, la seule confirmation officielle consiste à inviter les curieux à « se brancher sur le livestream du 17 décembre pour découvrir quels nouveaux produits Coinbase va lancer ».

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes

Source : Bloomberg

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.