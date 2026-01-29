Citrea est lancé : le premier Layer 2 Bitcoin combinant ZK proofs et BitVM

Citrea vient d’être lancé sur le mainnet, c’est le 1er Layer 2 Bitcoin combinant ZK proofs et BitVM, apportant programmabilité et scalabilité. Compatible avec l’EVM, il permet l’exécution d’applications de finance décentralisée, stablecoins et NFT, tout en s’ancrant directement sur la blockchain Bitcoin.

Citrea apporte plus de programmabilité sécurisée par Bitcoin

Cette semaine, Citrea a finalement été lancé sur le mainnet, c’est la 1ère couche d'application compatible avec l'EVM d'Ethereum directement construite sur Bitcoin.

Ce layer 2 devrait donc permettre de voir toutes les applications utilisées dans l'écosystème Ethereum, comme les protocoles de finance décentralisées, les stablecoins et les NFT être sécurisé par Bitcoin lui-même en mitigeant la confiance nécessaire.

Citrea s’appuie notamment sur une technologie des preuves à divulgation nulle de connaissance, ou ZK proofs et leurs rollups, qui permet de gérer un grand nombre de transactions de manière rapide et peu coûteuse, tout effectuant des ancrages régulier sue la blockchain Bitcoin.

💡 Pour aller plus loin : Qu'est ce que BitVM ?

Grâce à BitVM et un pont baptisé Clementine, Citrea peut ainsi faire circuler du BTC, appelé cBTC, vérifiable sur sa plateforme en toute transparence. Citrea propose également un stablecoin, le ctUSD, émis par MoonPay, qui vient garantir le peg de 1:1 grâce à une réserve garanti par des bons du Trésor américain à court terme et des dollars liquides.

Est-ce que Citrea est ce qu'il manquait Bitcoin pour passer à l'échelle ?

BitVM est une technologie qui permet de créer des rollups sur Bitcoin, sans avoir à modifier ses règles de consensus. Inspirée les optimistic rollups d’Ethereum, elle repose sur un système de preuves de fraude et un protocole de challenge-response, où toute transaction suspecte peut être contestée si elle est jugée frauduleuse.

L’objectif de BitVM est de rendre Bitcoin plus programmable, en autorisant l’exécution de calculs complexes, jusqu’à des contrats dits Turing-complets, tout en préservant l’intégrité, la sécurité et la décentralisation du réseau principal.

Si Citrea bénéficie d’un avantage majeur en s’intégrant dès son lancement à un écosystème existant de plus de 100 milliards de dollars de TVL, d’autres infrastructures poursuivent le même objectif d’élargir les capacités de Bitcoin, en adoptant des approches plus proches de l’esprit cypherpunk qui a inspiré Bitcoin à ses débuts.

📰 À lire également dans l'actualité – Le géant de la finance Fidelity lance son stablecoin FIDD sur Ethereum

En effet, bien que BitVM permette à Citrea d’ancrer et de sécuriser son activité sur Bitcoin, son infrastructure n’est pas exempte de certaines limites héritées d’Ethereum et de ses rollups. On retrouve notamment une dépendance relative aux stablecoins, ainsi qu’une centralisation du séquenceur et des prouveurs, qui peut théoriquement mener à de la censure de transactions, même si les preuves ZK garantissent l’intégrité et la validité des états du rollup.

L’écosystème Bitcoin voit ainsi émerger d’autres solutions comme RGB, un layer ultra-scalable axé sur la confidentialité, ou encore Arkade, un layer 2 proposant une programmabilité presque illimitée, tout en liant chaque transaction à de véritables UTXO Bitcoin on-chain.

Source : Citrea

