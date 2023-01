Circle s'offre les services du prestigieux cabinet Deloitte pour ses futurs audits

Circle, la société américaine émettrice du stablecoin USDC, annonce changer de cabinet d'audit pour la vérification de ses réserves à partir de cette année 2023. Deloitte est l'un des plus grands cabinets d'audit au monde, notamment membre du groupe des Big Four. Pour l'occasion, Circle tient à rappeler ses vœux de transparence vis-à-vis de l'état de ses réserves.

Circle adopte les services du cabinet Deloitte

Circle, la société émettrice du stablecoin USDC, a révélé dans son dernier rapport intitulé « State of the USDC Economy » que ses futurs audits seraient réalisés par le cabinet Deloitte.

Fondé dans les années 1840 à Londres, Deloitte est le cabinet d'audit le plus ancien au monde et siège désormais au sein du groupe des Big Four, lequel est également composé des cabinets Ernst & Young (EY), KPMG et PricewaterhouseCoopers (PwC). À eux 4, ils emploient plus de 1,1 million de personnes dans le monde et sont considérés comme les plus grands cabinets d'audit au monde.

Une annonce qui arrive au moment où le cabinet Mazars, qui effectuait notamment les audits de preuves de réserves des exchanges Binance, KuCoin et Crypto.com, a subitement arrêté de proposer ses services aux sociétés opérant dans le milieu des cryptomonnaies, citant des « préoccupations concernant la façon dont ces rapports sont compris par le public ».

De son côté, Circle bénéficiait jusqu'ici d'audits de la part de la firme Grant Thornton, lesquels ont chaque fois été transmis à la Securities and Exchange Commission (SEC) conformément à la réglementation américaine.

L'émettrice de l'USDC en a profité, via son rapport, pour rappeler la sécurité structurelle de son stablecoin, dont 80 % des réserves sont constituées de titres du Trésor des États-Unis à échéance de 3 mois maximum, et dont le reste est disponible sous forme d'argent liquide réparti au sein de comptes ségrégués dans divers établissements bancaires américains.

Effectivement, en tant que stablecoin adossé au dollar, les réserves de l'USDC doivent être en mesure d'assurer les tokens en circulation avec de l'argent réel à un ratio minimal de 1 pour 1. Sans cela, ce dernier se dévaluerait instantanément. Pour en savoir davantage sur ce mécanisme, nous vous invitons à lire notre fiche dédiée à l'USDC.

Par ailleurs, Circle a tenu à appuyer ses vœux de transparence vis-à-vis de ses utilisateurs à travers son rapport :

« Notre histoire de transparence pionnière souligne notre engagement à fournir aux détenteurs d'USDC et au grand public des rapports ouverts et opportuns sur la façon dont nous minimisons le risque et maintenons la liquidité de la réserve USDC. »

Source : Blockworks

