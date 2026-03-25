Chute de l’action de Circle (CRCL) – Ce sont les soldes pour Ark Invest, qui fait le plein

L’action de Circle (CRCL) a dégringolé hier, face à des craintes d’évolution négative en ce qui concerne les stablecoins. Mais pour Ark Invest, il n’y a pas lieu de s’inquiéter : la société d’investissement a misé 16 millions de dollars sur Circle. Sur quoi se base-t-elle ?

Circle fait fuir les investisseurs… Sauf Ark Invest

La PDG de Ark Invest, Cathie Wood, est connue pour ses positionnements parfois à contre-courant de la tendance. Cette semaine, l’entreprise confirme son goût du risque avec un pari massif sur Circle.

Pour rappel, l’action CRCL avait perdu 20 % en l’espace d’une journée ce mercredi. La société est affectée par la progression du Clarity Act, une loi de régulation américaine encadrant le secteur des stablecoins. Une réécriture du texte envisage l’interdiction des rendements sur les stablecoins, une mesure qui handicaperait fortement les entreprises du secteur.

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Mais pour Ark Invest, la chute de l’action CRCL est temporaire : elle vient en effet de miser 16 millions de dollars sur Circle. Les actions CRCL ont été divisées dans 3 ETF : ARK Innovation, ARK Blockchain & Fintech, ainsi que ARK Next Generation Internet.

Ce pari à 16 millions de dollars reflète l’incertitude actuelle qui plane sur le secteur des stablecoins. Cathie Wood mise en effet sur le fait que le texte final sera assoupli, ou bien que Circle se remettra de cet inconvénient. Aura-t-elle raison ? Cela reste à voir.

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Source : Investing.com

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