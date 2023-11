Changpeng Zhao a fait ses adieux aux équipes de l'exchange crypto : « Binance s'en sortira »

Ce matin, le journaliste spécialisé dans le Web3 Wu Blockchain a révélé la lettre que Changpeng Zhao avait transmis à ses employés dans la nuit suite à son départ de Binance. Dans son communiqué, CZ remercie ses équipes aussi bien pour leur travail passé que pour leur travail actuel et pour les temps à venir, ajoutant que « Binance se portera bien ».

Exclusive: Binance founder Zhao Changpeng CZ issued an internal letter saying "I will have to deal with some pain, but will survive", quoting Star Trek (2009) , "l need everyone to continue performing admirably". pic.twitter.com/m9w4hywIPm

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 22, 2023