Cette chaîne de restaurants américaine distribue des bonus en Bitcoin (BTC) à ses employés

La chaîne de restaurants Steak'n Shake va distribuer des bonus horaires en Bitcoin à ses employés. Une mesure symbolique, mais qui montre une transformation dans la perception des cryptomonnaies par les entreprises.

Steak'n Shake, une chaîne de restaurants de burgers américaine, a annoncé hier qu'elle distribuerait désormais des bonus en BTC à ses employés. À partir du 1er mars, chaque employé recevra un bonus de 0,21 dollar par heure, versé directement en Bitcoin (BTC). Les employés ne pourront cependant collecter leur bonus qu'après une période d'attente de 2 ans.

La chaîne de restaurant s'est félicitée de cette évolution sur X :

Nous prenons soin de nos employés ; en retour, ils prennent soin des clients ; et les résultats suivent d’eux-mêmes.

Les réactions à ces nouveaux bonus ont cependant été plutôt mitigées. Comme le soulignent plusieurs commentateurs, ce bonus s’élève à 436 dollars par an environ, au cours actuel. Ce qui coûte moins cher à l’entreprise que de donner une « vraie » augmentation à ses employés, qui figurent parmi les salariés les plus précaires du pays.

Il faut aussi souligner que comme dans beaucoup d’entreprises de fast-food, les employés restent en moyenne moins de 2 ans et que ceux qui travaillent dans une franchise n’auront pas accès à ce bonus.

Steak'n Shake semble cependant vouloir prolonger sa stratégie Bitcoin. La société a également annoncé cette semaine qu'elle intégrerait 10 millions de dollars de BTC à sa trésorerie d'entreprise.

Source : Steak'n Shake via X

