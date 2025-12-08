Ceux qui contrôleront les portefeuilles numériques contrôleront le futur

La prise en compte de plus en plus importante des cryptomonnaies - et autres monnaies de banques centrales - au sein de la finance traditionnelle tend à généraliser l’utilisation de portefeuilles numériques. Une réalité qui pourrait rapidement poser la question de leur contrôle, selon cette économiste.

Portefeuilles numériques : une bataille décisive pour l'avenir

Le développement du secteur des cryptomonnaies s'accompagne d'une prise en charge réglementaire de plus en plus contraignante pour leurs détenteurs et utilisateurs, bien trop souvent accompagnée d'une volonté accrue de surveillance et de contrôle de la part des gouvernements.

Pourtant, une « bataille bien plus décisive » semble se jouer en arrière-plan de cette vitrine officielle sur le terrain des portefeuilles numériques, selon la professeure d’économie à l’université Seton Hall et ancienne membre de la Federal Reserve Bank de Boston, Danielle Zanzalari.

Une situation exposée dans un article rédigé pour le Financial Times, où elle évoque « la question de savoir qui contrôle votre portefeuille numérique — et, avec lui, votre identité ».

Car ces portefeuilles de nouvelle génération ne servent pas uniquement à stocker les cryptomonnaies, il s'agit de « logiciels qui vérifient l’identité et vous relient à des systèmes financiers, sociaux et même gouvernementaux ».

Le débat politique actuel sur la crypto passe à côté de l’essentiel. Les législateurs se disputent encore sur la manière de qualifier les tokens tout en ignorant la question de savoir qui contrôle l’infrastructure permettant aux gens d’échanger, de payer et de s’identifier. Danielle Zanzalari

Le rôle de l'État n'est pas de contrôler la technologie

Afin d'étayer son analyse, Danielle Zanzalari aborde le cas des géants actuels de la tech comme Apple et Meta, dont le pouvoir sur nos vies numériques resterait limité grâce au contrepoids exercé par « la concurrence des banques, des réseaux de paiement et des plateformes rivales ».

Une réalité bien différente pour les portefeuilles numériques, d'autant plus si l'on considère qu'ils s'imposent comme le modèle vers lequel se dirige désormais l'économie « à mesure que l’usage des cryptos augmente et que les banques centrales développent des monnaies numériques ».

La même technologie qui vérifie votre permis de conduire ou votre dossier de santé pourrait aussi déterminer si un paiement est validé ou quelles données vous devez partager pour utiliser un service. Ce niveau d’intégration donne à celui qui construit le portefeuille un pouvoir immense pour fixer les règles de la vie quotidienne.

Le problème de cette analyse ? L'amalgame un peu trop rapide que semble faire l'auteure entre les portefeuilles dédiés aux monnaies numériques de banques centrales (MNBC, ou CBDC en anglais) et leurs homologues — la plupart du temps décentralisés et non custodial — destinés aux cryptomonnaies, notamment en prenant comme exemple le cas de la Chine et de son « renminbi numérique, accessible aux agences de sécurité de l’État ».

Quoi qu'il en soit, Danielle Zanzalari estime que le principal défi actuel consiste à s’assurer que les gouvernements ou les entreprises ne puissent pas contrôler ou limiter ces portefeuilles numériques, car « le rôle de l’État est de protéger la concurrence et les droits, pas de contrôler la technologie elle-même ».

Source : Financial Times

