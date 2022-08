Celsius obtient l'accord des tribunaux pour vendre son Bitcoin (BTC) miné

Mardi 16 août, les différentes parties impliquées dans la procédure de faillite de Celsius se sont réunies afin de discuter des opérations de l'entreprise dans un contexte de potentielle restructuration.

Cela concernait notamment les modalités de paiement relatives aux taxes et aux frais de l'entreprise, à ses frais d'assurance, ses créances dues à ses fournisseurs ainsi qu'à ses frais juridiques.

Aussi, Martin Glenn, le juge en charge du dossier, a accordé à Celsius l'autorisation de revendre ses Bitcoins (BTC) minés afin de pouvoir honorer ses dus.

Celui-ci a toutefois émis des réserves quant à la rentabilité à court terme du minage, étant donné l'état actuel du marché des cryptomonnaies. À cela, Celsius a répondu que le cours du Bitcoin avait observé une hausse de 25 % depuis que la société a déposé sa requête initiale.

Notons toutefois que cette autorisation se limite exclusivement aux Bitcoins minés par Celsius avec son propre matériel. Cette dernière reste dans l'impossibilité de vendre des investissements en actions et devra fournir des informations détaillées quant à sa production et sa vente.

Avant de se déclarer en faillite, Celsius minait déjà du Bitcoin afin de le revendre. Toutefois, une fois les procédures entamées, l'entreprise s'est momentanément retrouvée dans l'impossibilité de revendre ces actifs.

Ainsi, selon un document déposé lors de l'audience, Celsius aurait miné un total de 432,3 BTC sur le seul mois de juillet, mais cela n'aurait pas suffi à compenser les coûts opérationnels de la société. Aussi, bien que la rentabilité à court terme du minage s'avère déficitaire, le juge a souhaité laisser sa chance à l'entreprise.

L'avocat en charge de la défense de Celsius, Ross Kwasteniet, a expliqué que les activités minières de la société n'avaient démarré que l'année dernière et que certaines installations étaient toujours en cours, voire même que certaines machines étaient encore en attente de réception, d'où son déficit dans ce secteur d'activité.

Il précise également que les activités de minage de Celsius constituent une « activité essentielle » de l'entreprise, et que cette dernière s'attend à ce que sa situation financière s'améliore d'ici les prochains mois.

L'organisme de surveillance financière du Texas ainsi que les avocats de divers créanciers, qui s'étaient jusqu'ici montrés opposés à la vente des Bitcoins minés par Celsius, ont finalement donné leur approbation au vu des différentes informations fournies, lesquelles leur semblent finalement à la hauteur.

Alors que le dépôt de bilan initialement déposé par Celsius faisait mention d'un déficit à hauteur de 1,2 milliard de dollars, un nouveau rapport établi dimanche 14 août indique que la dette réelle de la société s'élève à 2,85 milliards de dollars, soit plus du double.

Selon ce nouveau document, Celsius aurait un passif net de 6,6 milliards de dollars et un total de 3,8 milliards de dollars d'actifs en gestion, des chiffres bien différents de ceux annoncés initialement.

À ce sujet, l'entrepreneur Simon Dixon avait publié un document sur Twitter faisant état d'un important déficit à venir :

