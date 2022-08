Un fonds de pension canadien perd près de 200 millions de dollars à cause de Celsius

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), investisseur institutionnel gérant notamment la retraite et l'épargne de ses clients, a annoncé une perte de près de 200 millions de dollars sur les cryptomonnaies à cause de la faillite de Celsius. L’institution estime que son arrivée dans ce secteur a été « trop prématurée ».

