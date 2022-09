Carte Binance Avis (2022) : la meilleure CB crypto du marché ?

À l’instar de plusieurs plateformes, Binance propose également sa propre carte crypto aux avantages attractifs. Quel est le prix de la carte Binance ? Quels sont ses niveaux de cashback et ses fonctionnalités ? Comment fait-on pour la commander ? Nous répondons à toutes vos questions.

Une carte crypto permet de dépenser ses cryptomonnaies lors des achats du quotidien. La plateforme Binance propose sa propre carte appelée Binance Card. Elle est considérée comme l’une des meilleures du marché.

Points forts et points faibles de la carte crypto Binance

Une recharge facile

Le principe est simple : il suffit de recharger cette carte par le biais de cryptomonnaies ou de monnaies fiat depuis votre compte Binance.

Des frais pourront malgré tout s’appliquer lorsque vous rechargez votre carte Binance. Ceux-ci sont nuls lorsqu’il s’agit de créditer la carte avec des actifs déjà présents sur son compte spot Binance. En revanche, il en sera tout autre si vous souhaitez l’approvisionner directement depuis votre compte bancaire.

En effet, approvisionner son compte Binance par carte bancaire coûte 1,8 % de frais contre 1 euro par virement SEPA. Cette variable doit donc être prise en compte si c’est votre méthode privilégiée pour recharger votre carte.

👉 Pour aller plus loin – Prenez en main la plateforme Binance grâce à notre tutoriel

Des frais à prendre en compte

En plus des frais pour recharger votre compte Binance, les frais de cette crypto-carte sont au maximum de 0,9 % pour les paiements et retraits aux distributeurs automatiques. Malheureusement nous n'avons pas trouvé plus de détails dans la FAQ.

💡 Notez toutefois que la carte qui a servi à réaliser ce tutoriel ne s’est vue facturer aucuns frais pendant plus d’un an d’utilisation normale et quotidienne, ce qui sous-entend que ces frais sont exceptionnels.

Plusieurs niveaux de cashback

Pour inciter ses clients à utiliser sa carte, la carte bancaire de Binance propose du cashback, remboursé dans le token de l’écosystème, le BNB. Par exemple, si vous réalisez un paiement de 100 euros avec une carte Binance accordant 2 % de cashback, l’exchange rembourse 2 euros de BNB sur votre compte.

Binance a la force de ne proposer qu’une seule carte, dont les avantages évoluent directement en fonction du nombre de BNB présent sur votre compte.

Pour le calcul, il s’agira de la moyenne de tous vos BNB présents sur votre compte Binance durant les 29 derniers jours. Ces BNB peuvent très bien être stockés dans différents portefeuilles de l’application comme le compte « Spot » ou les produits « Earn » par exemple.

Selon cette moyenne, vous serez qualifiés à l’un des sept niveaux de cartes détaillés ci-dessous. Chacun d’entre eux présentera un pourcentage de cashback, ainsi qu’un plafond mensuel de ce cashback différent.

Vous trouverez ci-dessous les détails concernant le cashback de la carte Binance :

Moyenne minimale de BNB possédés sur 29 jours Niveau de carte Pourcentage de cashback Maximum de cashback mensuel 0 1 0, 1 % 5 euros 1 2 2 % 100 euros 10 3 3 % 150 euros 40 4 4 % 200 euros 100 5 5 % 275 euros 250 6 6 % 350 euros 600 7 8 % 500 euros

Dépenser chez plus de 60 millions de marchands 8% de cashback en BNB pour chaque dépense

Un cashback pas toujours pris en compte

Certaines opérations effectuées avec votre carte bancaire Binance sont considérées comme des virements et ne sont donc pas éligibles au cashback.

Limite de paiements

Quel que soit le niveau de votre carte Binance, la limite quotidienne de retrait est fixée à 290 euros, tandis que le plafond de dépenses s’élève à 8 700 euros par jour.

Concernant le paiement sans contact, une carte Binance autorise jusqu’à 150 euros de dépenses d’affilée avant de devoir saisir le code PIN à nouveau. Chacune de ces transactions ne peut dépasser 50 euros individuellement.

Une carte de débit

La carte Binance est une carte de débit. L’une des rares contraintes de cette caractéristique au quotidien concerne certains paiements bien spécifiques. Par exemple, la carte peut ne pas fonctionner sur un automate de station-service pour faire le plein de carburant, il faudra payer en caisse.

Caractéristiques de la carte Binance

Nombre de marchands acceptant la carte 60 millions Frais maximum d'utilisation 0,9 % Frais recharge avec CB 1,8 % Frais recharge SEPA 1 € Pourcentage de cashback maximum 8 % Paiement en ligne Oui Paiement mobile Oui (Samsung Pay et Google Pay) Paiement sans contact Oui Retrait distributeur Oui Limite de dépenses quotidienne 8 700 € Limite quotidienne de retrait 290 € Cryptomonnaies dispos pour recharger la carte 14 Frais annuels 0 € Frais de change 0 €

Dépenser chez plus de 60 millions de marchands 8% de cashback en BNB pour chaque dépense

Commander et activer sa carte Binance en France

La première étape consiste naturellement à ouvrir un compte Binance. Ensuite, pour commander la carte Binance en France, il faudra compléter votre vérification d’identité (KYC). Pour ce faire, cliquez sur la silhouette en haut à droite de votre écran et rendez-vous dans le menu « Identification » :

Figure 1 : Identification sur Binance

Afin de finaliser le KYC, vous pourrez être redirigé vers l’application mobile en scannant un QR code depuis le site Web de Binance.

Lorsque votre vérification d’identité aura été validée, vous serez en mesure de commander la carte Binance. Pour retrouver ce menu, dirigez-vous dans l’onglet « Finance », puis « Carte Binance » :

Figure 2 : Commander sa carte bleue Binance depuis le site Web

Dans un souci de confort et de flexibilité, il est probable que la majorité des utilisateurs gèrent leur carte bancaire Binance depuis la version mobile. Pour ce faire, désactivez la version « Lite » de l’application dans un premier temps. Cliquez sur la silhouette de profil tout en haut à gauche et décochez « Binance Lite ».

Ensuite, votre menu principal ressemblera aux deux copies d’écran juxtaposées ci-dessous. L’onglet carte s’y trouve par défaut, comme sur l’image de gauche. Sinon, il faudra l’ajouter et cliquant juste à côté sur « Menu », cliquer sur l’option de modification cerclée en haut à droite, puis descendre jusqu’au sous-menu « Finance » pour y trouver le module « Carte » :

Figure 3 : Commander la Binance Card depuis la version mobile

En commandant votre carte, la plateforme Binance vous guidera ensuite pas à pas dans une succession d’étapes, pour notamment valider votre adresse de livraison et configurer votre code PIN.

La carte Visa Binance est émise par Swipe. Dans l’attente de la livraison de cette dernière, vous disposerez d’une carte Binance virtuelle dont le plafond de paiement sera limité à 2 000 euros par jour. Cette carte provisoire est utilisable dès la commande d’une carte physique effectuée.

Lorsque vous aurez reçu votre carte, il faudra l’activer depuis son menu Web ou mobile. Pour cela, Binance vous demandera simplement de saisir son code CVC à trois chiffres.

En cas de réémission, le prix de la carte Binance est fixé à 25 euros, mais outre cette exception, elle est totalement gratuite.

Dépenser chez plus de 60 millions de marchands 8% de cashback en BNB pour chaque dépense

Questions fréquentes sur la carte Visa Binance

Comment recharger ma carte Binance et avec quels actifs ?

Comme la plupart des utilisateurs géreront leur carte Binance depuis l’application mobile, nous nous concentrerons sur cette version, mais le procédé est exactement le même depuis la version Web.

La copie d’écran ci-dessous montre les trois menus essentiels à la gestion de l’approvisionnement de la carte.

Tout à gauche, le bouton « Recharger » permet d’accéder au menu central afin de recharger votre carte depuis les fonds présents sur votre compte Spot. Les récompenses de cashback étant versées en BNB, ce bouton « Recharger » vous permet également de faire la manipulation inverse et de renvoyer ces BNB sur votre compte Spot.

Le menu ne fera apparaître que les devises pour lesquelles vous avez un solde positif :

Figure 4 : Recharger et gérer sa CB Binance

Au total, ce sont 15 devises et cryptomonnaies qui peuvent être utilisées pour approvisionner la carte Visa Binance. Toutefois, la carte ne permet d’en attribuer que 12 à la fois, bien que dans la majorité des cas, il sera plus pertinent de se contenter de l’euro et des stablecoins pour limiter le risque de change.

Afin de gérer cette liste et sa priorité, il faut naviguer jusqu’à l’onglet « Gestion de la carte » comme le montre la partie gauche de la copie d’écran. Cela vous permettra d’accéder à la partie toute à droite, vous permettant de modifier la priorité de paiement.

Quand est versé le cashback de ma carte Binance ?

Les paiements apparaissent presque instantanément sur votre application et vous recevrez une notification sur votre mobile.

Pour ce qui est du cashback, il est généralement versé sous deux jours après un paiement. La double copie d’écran ci-dessous montre la différence entre une transaction payée, mais en attente de cashback, et une transaction totalement finalisée :

Figure 5 : Différence entre une transaction payée et terminée

Dans quelque rare cas, une transaction peut ne pas être éligible au cashback. Par expérience, c’est notamment le cas pour recharger une carte Crypto.com avec la CB Binance. Le paiement fonctionnera, mais il sera considéré comme un virement et Binance ne reversera pas de cashback.

Dois-je payer des impôts pour mes dépenses via ma carte Binance ?

Uniquement si vous la rechargez avec des cryptomonnaies. Dans ce cas précis, cela constitue un fait générateur d’impôt. Il faut donc calculer les éventuelles plus-values à rapporter aux finances publiques.

Retrouvez notre guide pour tout savoir sur la fiscalité des cryptomonnaies en France.

Notez que la problématique de la fiscalité avec la carte Binance ne vous concernera pas si vous n’utilisez que des euros ne provenant pas d’une vente de cryptomonnaies.

Dépenser chez plus de 60 millions de marchands 8% de cashback en BNB pour chaque dépense

Notre avis sur la carte Binance

La carte bleue Binance se démarque par sa gratuité et sa grande polyvalence. Ses avantages s’adaptent de façon dynamique à votre stratégie d’investissement dans le BNB, et vous n’êtes pas contraint de recommander une nouvelle carte à chaque nouveau plafond. En outre, elle reste simple à commander et ses avantages, contrairement à d’autres concurrents, sont peu sujets à une évolution à la baisse, du fait que Binance a su montrer une stabilité en temps de crise.

La mise à jour instantanée du solde permet également un suivi actif de vos dépenses du quotidien, ce qui n’est pas toujours le cas avec une carte bancaire classique.

Ainsi, la carte Visa Binance reste, à ce jour, l’une des plus compétitives du marché, grâce à ses avantages et son utilisation en synergie avec le reste de la plateforme. Malgré tout, nous pourrons regretter sa manufacture bas de gamme dans un plastique très léger, loin de l’esthétique des cartes métalliques d’autres crypto-cartes. Mais ce bémol ne l’empêche pas de délivrer des fonctionnalités dépassant ce que proposent ses concurrents.

Notre note sur la carte bleue Binance : 5/5



Laissez-nous en commentaire vos avis et vos notes pour la carte que propose l'exchange Binance.

Les alternatives à la carte bancaire Binance

La carte bancaire Binance n’est pas la seule du marché. En effet, nombreux sont les fournisseurs de cartes crypto, nous avions d’ailleurs rédigé un comparatif des principales crypto-cartes du marché.

D’autre part, il y a aussi Curve, à ne pas confondre avec le protocole de finance décentralisée (DeFi), qui propose une carte regroupant toutes vos CB en une seule. De plus, rien ne vous empêche de posséder plusieurs cartes bancaires crypto afin d’allouer leur utilisation à différents paiements stratégiques, suivant les avantages qu’elles procurent.

Quel que soit votre choix, il conviendra de se tenir à jour des potentielles modifications de conditions générales d’utilisation. Et pour cause, il arrive que des cartes très avantageuses pendant leurs premiers mois d’existence, perdent de leur intérêt suite à une réduction de cashback ou un ajout de frais. Une perte d’intérêt qui n’a jamais concerné la carte de Binance jusqu’alors.

En effet, Binance a même choisi la voie inverse, en rendant l’accès aux différents paliers de cashback plus accessibles qu’ils ne l’étaient au lancement de sa carte, en revoyant à la baisse les quantités de BNB minimales.

Dépenser chez plus de 60 millions de marchands 8% de cashback en BNB pour chaque dépense

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.