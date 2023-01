Cardano (ADA) : le stablecoin DJED va faire son entrée la semaine prochaine

Le stablecoin DJED sera donc le premier stablecoin développé spécialement pour la blockchain Cardano (ADA), puisqu'il devrait être disponible dès la semaine prochaine.

Imaginé et développée par la fintech COTI, spécialisée dans la numérisation de devises et dans la création de solutions de paiement numériques, le DJED sera un stablecoin algorithmique dont la surcollateralisation devrait être maintenue entre 400 et 800 %, selon la documentation disponible.

We are pleased to share another update about Djed's progress and to inform you that the launch is scheduled for next week!

Read more: https://t.co/7kPjfGMNmk$DJED $COTI @InputOutputHK @Cardano pic.twitter.com/mHA5KVblay

— COTI (@COTInetwork) January 24, 2023