Cardano (ADA) se prépare à lancer son propre stablecoin : l'USDA

Emurgo, la branche commerciale de la blockchain Cardano (ADA), vient d'annoncer l'arrivée prochaine de l'USDA, son propre stablecoin adossé au dollar américain.

#EMURGO, the official commercial arm and a founding entity of the @Cardano #blockchain, announces the planned launch of its new U.S. Dollar-backed stablecoin, #USDA. A first fully fiat-backed, regulatory compliant #stablecoin in the #Cardano ecosystem.

🔗:https://t.co/I035EKi78f pic.twitter.com/uyCO9SOe8Z

— EMURGO (@emurgo_io) November 18, 2022