Cardano (ADA) : Ardana (NADA), un projet DeFi d'envergure, abandonne en cours de route

D'obscures nouvelles du côté de la blockchain Cardano (ADA) : Ardana (DANA), un projet majeur de stablecoin décentralisé, vient subitement de mettre fin à ses opérations, citant des incertitudes d'ordre financier et relatives au calendrier.

Hello Ardana community,

Unfortunately due to recent developments with regards to funding and project timeline uncertainty, the Ardana project has had to come to a halt. Our code will remain open source for builders to continue our work going forward as they wish.

— Ardana - DeFi Hub of Cardano (@ArdanaProject) November 24, 2022