Que fait MetaMask des données utilisateur collectées ?

Nous vous rapportions hier que MetaMask prélèverait les données IP de ses utilisateurs par défaut, via sa société mère Consensys. Un changement qui a fait bondir la communauté, alors que les pratiques des sociétés crypto sont particulièrement scrutées depuis des semaines. Pour apaiser la situation, MetaMask s’est fendu d’un communiqué, expliquant que ces données n’étaient pas utilisées :

Rien de nouveau donc pour MetaMask, qui explique que lorsque des utilisateurs interagissent avec des blockchains via une partie tierce, comme Infura, cette dernière collecte à la fois l’adresse IP et l’adresse du wallet afin de fournir le service. Pour rappel, Infura est le service qui permet de connecter le portefeuille aux navigateurs utilisés avec MetaMask.

Dan Finlay, un des cofondateurs de MetaMask, a par ailleurs précisé que cela pourrait être « réglé » prochainement, tout en affirmant que ces adresses IP n’étaient que temporairement stockées et non utilisées :

I think we can get this fixed soon. We are not using IP addresses even if they are being temporarily stored, which they don't need to be, as we're not using them for anything.

Mais cela n’a pas suffi à apaiser la communauté. Le développeur Micah Zoltu a ainsi signalé sur Twitter que lorsque les utilisateurs ouvrent MetaMask, Infura collecte leur adresse IP, ainsi que toutes les adresses de wallets associées. Si un portefeuille Ledger est connecté, les adresses liées seront également collectées par Infura :

Their policy needs to be updated to say:

As soon as you unlock your account, Infura will collect your IP address and *all* of your addresses. Also, when you connect a ledger it will send all of those addresses to Infura as well.https://t.co/1MnmhKWp9i

— Micah Zoltu (@MicahZoltu) November 24, 2022