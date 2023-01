Cardano : Lancement du stablecoin algorthmique DJED

Malgré la méfiance des utilisateurs depuis l'affaire de l'UST de Terra, la blockchain Cardano (ADA) vient d'inaugurer ce mercredi 31 janvier le déploiement avec succès de son stablecoin algorithmique DJED. À quoi faut-il s'attendre ?

Lancement du DJED sur Cardano

Ce mardi 31 janvier est marqué par le lancement du stablecoin Djed (DJED), adossé au dollar américain, sur le mainnet de la blockchain Cardano. Lancé par la société Coti, et soutenu par Input Ouput, le DJED est un stablecoin de type algorithmique, à l'instar du défunt UST de Terra ou de l'USDD de Tron.

Concrètement, le fonctionnement des stablecoins algorithmiques diffère de celui de l’USDT ou de l’USDC, qui sont garantis en 1 pour 1 par une trésorerie. Au contraire, les stablecoins algorithmiques sont assurés par un panier d’actifs et un mécanisme d’arbitrage permettant de maintenir théoriquement leur prix au dollar.

Le communiqué officiel de Coti nous informe qu'après plus d'une année de développement, le DJED a passé tous les tests et audits de sécurité. Ce lancement ouvre de nouvelles opportunités pour l’écosystème de finance décentralisée (DeFi) sur Cardano :

« Le lancement de DEJD est une étape importante pour COTI, l'écosystème Cardano et la DeFi dans son ensemble. En tant que protocole décentralisé open source, DJED est axé sur la communauté, car il offre aux utilisateurs la possibilité de détenir, de mint et de burn des DJED et des SHEN. »

À l’heure de l’écriture de ces lignes, le DJED est assuré à hauteur de 798 % par ADA, la cryptomonnaie native du réseau Cardano. Une seconde cryptomonnaie fera également office de monnaie de réserve : le SHEN. À l'instar de l'ADA, les utilisateurs pourront participer au mécanisme d'arbitrage et de maintien du cours du DJED en créant ou en brulant des tokens SHEN.

Capitalisation actuelle du SHEN, du DJED et collatéralisation des réserves

Plus précisément, si le cours du DJED passe en-dessous du dollars, alors les utilisateurs pourront brûler 1 DJED pour recevoir un dollar équivalent en ADA ou en SHEN. Ainsi, cela induit une pression baissière pour l'une ou l'autre de ces cryptomonnaies et une pression haussière sur le stablecoin qui retrouve théoriquement son prix.

Toutefois, une « sécurité » supplémentaire a été ajoutée. Si la collatéralisation dépasse 800 %, l'achat de SHEN sera impossible et si elle descend en dessous de 400 %, la vente de SHEN sera impossible. Autrement dit, dans cette situation, les utilisateurs pourraient ne plus pouvoir exercer cet arbitrage.

Un lancement qui divise

Le lancement de ce stablecoin n’a pas fait l’unanimité. Au contraire, il a suscité la crainte des investisseurs de voir un nouveau stablecoin algorithmique envahir le marché.

Et pour cause, les stablecoins algorithmiques ne disposent pas d’une très bonne réputation. Le fameux UST de l’écosystème Terra appartenait à cette catégorie et a vu son cours se détacher de celui du dollar, sans jamais remonter, emportant des millions d'investisseurs dans les abysses.

Malgré cela, la société Coti a souhaité rassurer les investisseurs :

« Djed dispose d’un mécanisme unique de sur-collatéralisation de 400% à 800% avec une preuve de réserves on-chain pour protéger sa valeur dans différents scénarios de marché. »

Cette annonce s’inscrit dans une série de nouvelles initiative de la part de l’équipe qui développe le réseau Cardano. En début d’année 2023, Charles Hokinson, ancien membre-fondateur d’Ethereum et cofondateur de Cardano avait par exemple annoncé la volonté de développer des sidechains sur sa blockchain.

Malheureusement, les récents actualités ne sont pas forcément positives pour Cardano, qui a subitement vu la moitié de ses noeuds se déconnecter du réseau le 23 janvier dernier, sans raison apparente. Une panne inexpliquée qui n’a pas rassuré les investisseurs.

Source : Communiqué Coti

