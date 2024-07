La blockchain Cardano (ADA) se prépare pour son prochain hard fork — À quels changements peut-on s'attendre ?

Cardano, un projet positionné à la 11e place des blockchains les plus capitalisées du marché, s'apprête à réaliser son prochain hard fork. Allons-nous assister à un véritable changement de paradigme pour la blockchain Cardano et son token ADA ?

Hard fork Chang : un tournant majeur pour la blockchain Cardano

La blockchain Cardano s'apprête à franchir un cap historique en cédant la majeure partie du contrôle de son réseau à ses utilisateurs. Le hard fork Chang, prévu pour la mi-juillet, marquera l'entrée de la blockchain dans une nouvelle ère de gouvernance décentralisée, où les détenteurs du token ADA auront le pouvoir de prendre des décisions pour l'avenir de Cardano.

Ce changement de paradigme représente une étape majeure dans l'évolution de Cardano, qui vise à devenir une blockchain complètement décentralisée et gérée par sa communauté.

Depuis son lancement en 2017, Cardano a été développé par 3 entités : la Fondation Cardano, EMURGO et Input Output Global. Mais avec l'arrivée du hard fork Chang, ce pouvoir sera désormais entre les mains des utilisateurs, incarnant ainsi les principes fondamentaux de la blockchain et de la décentralisation.

Au cœur de cette transformation, on retrouve le token ADA, qui deviendra à part entière le jeton de gouvernance de la blockchain Cardano. Les détenteurs d'ADA pourront ainsi voter sur des propositions visant à modifier le protocole Cardano, à définir son orientation et à gérer son futur développement.

Le prix du Caradano (ADA) ne semble pas vraiment avoir réagi à la nouvelle et s'échange actuellement à 0,37 dollar, en hausse de 0,7 % sur la journée. La capitalisation boursière de Caradano se situe actuellement autour des 13 milliards de dollars.



L'ère Voltaire : vers de nouvelles innovations pour le token ADA ?

Le hard fork Chang, prévu pour la mi-juillet, marquera l'avènement de l'ère Voltaire, la 5e ère de Cardano. Cette dernière sera centrée sur la gouvernance par les utilisateurs, plaçant enfin le pouvoir entre les mains de la communauté ADA.

Ce changement de structure s'inspire des organisations autonomes décentralisées (DAO), popularisées dans la finance décentralisée (DeFi). Avec ce modèle, les décisions sont prises par les détenteurs de tokens, garantissant une gouvernance transparente et inclusive.

Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano, se réjouit déjà de cette évolution et explique sa vision du hard fork dans une vidéo publiée dimanche dernier.

« Cela fait presque 10 ans et nous sommes passés d'un système statique et fédéré à un système dynamique et décentralisé », a-t-il déclaré. « C'est le meilleur de sa catégorie pour la gouvernance et globalement la meilleure stratégie. »

Source : Charles Hoskinson

