Cardano (ADA) : le hard fork Vasil est un succès – Qu'apporte cette mise à jour ?

Après plusieurs reports, le hard fork de la blockchain Cardano (ADA) a finalement débuté ce jeudi 22 septembre. La société mère de Cardano, Input Output (IOHK), a annoncé que la mise à jour Vasil est désormais déployée sur le réseau avec succès.

#Vasil mainnet HFC event successful!🍾

We’re happy to announce that today, at 21:44:00 UTC, the IOG team, in collaboration with the @CardanoStiftung, successfully hard forked the Cardano mainnet via a HFC event, thus deploying new #Vasil features to the chain.

🧶1/5

