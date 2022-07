Canicule : au Texas, les fermes de mining de Bitcoin (BTC) sont à l’arrêt

La vague de chaleur qui arrive sur l’Europe et l’Amérique touche également le secteur des cryptomonnaies. Au Texas, presque tous les gros opérateurs de mining de cryptomonnaies sont à l’arrêt, face à une demande conséquente en électricité. À quoi peut-on s'attendre ?

La demande en électricité a grimpé en flèche au Texas

Pour rappel, le Texas est devenu un des centres névralgiques du mining de cryptomonnaies, grâce notamment à ses coûts en électricité bas, ainsi que ses régulations plutôt ouvertes en matière de blockchain. Selon les données de l’Université de Cambridge, l’État américain rassemblait 11% du hashrate en décembre 2021. Pour comparaison, les États-Unis dans leur ensemble représentaient 37% du hashrate mondial sur la même période.

Mais le Texas est en train de connaître des difficultés en ce qui concerne son approvisionnement en électricité, et cela touche le secteur du mining. Face à la canicule, l’air conditionné, omniprésent aux États-Unis, tourne à plein régime. Au point que le Texas s’attende à des pénuries en électricité, l’État ne pouvant faire totalement face à la demande.

De tous côtés, on invite donc entreprises et particuliers à conserver l’électricité, afin d’éviter le plus possible des coupures d’électricité. Dans la ville de Houston, les températures devraient atteindre 40 degrés Celsius aujourd’hui.

Les fermes de mining du Texas cessent leurs opérations à cause de la canicule

Cela joue bien sûr sur l’industrie du mining de Bitcoin (BTC). Selon des informations rapportées par Bloomberg, la grande majorité des opérateurs texans ont tout simplement cessé leurs opérations, afin de libérer de l’électricité pour un usage particulier.

Selon Lee Bratcher, le président de l’Association Blockchain du Texas, les entreprises se sont soumises aux demandes de l’Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), l’organisme qui gère l’approvisionnement en électricité :

« Il y a plus de 1 000 mégawatts de charge liée au mining de Bitcoin qui a répondu aux demandes de l’ERCOT, en éteignant leurs machines pour conserver de l’énergie. […] Cela représente presque tout le mining industriel à l’échelle du Texas, et cela permet de redistribuer 1% de la capacité globale du réseau électrique pour des usages particuliers et commerciaux. »

De grands opérateurs comme Core Scientific, Riot Blockchain et Argo Blockchain sont donc à l’arrêt. Ce n’est pas entièrement une surprise, l’industrie étant sommée de réduire ses activités en cas d’événement de ce type. En cas de vague de chaleur, les mineurs sont invités à éteindre leurs machines, ou pour tout autre événement qui pousse le réseau à ses limites. Le Texas a connu un record de consommation électrique vendredi dernier, avec 78 206 mégawatts.

Une mauvaise nouvelle pour l’industrie du mining ?

L’industrie du mining pourrait souffrir de cette canicule – elle faisait déjà face à une pression financière considérable, alors que le cours du Bitcoin vivote aux alentours de 20 000 dollars depuis plusieurs semaines. On a vu les effets directs ces dernières semaines, avec des mineurs qui ont commencé à vendre pour amortir les coûts.

Par ailleurs, les entreprises du secteur ont vu leurs actions chuter de manière considérable. Du 8 avril au 7 juillet, la majorité d’entre elles ont ainsi perdu entre -47% et -80%. Et si on a assisté à une reprise avec le rebond du BTC ces derniers jours, les difficultés sont loin d’être finies pour le secteur.

👉 Sur le même sujet – Sam Bankman-Fried met à disposition « quelques milliards » pour aider les entreprises cryptos

Sources : CBECI, CoinDesk, Bloomberg

