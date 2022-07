BUSD et USDP : Paxos dévoilera chaque mois le détail des réserves des deux stablecoins

La société Paxos, qui émet l’USDP et le BUSD, a choisi de publier chaque mois le détail des réserves de liquidités des deux stablecoins. C’est une mesure forte en termes de transparence, qui vient renforcer les rapports d’audits mensuels déjà publiés.

Paxos fait le choix de la transparence sur ses réserves

L’émetteur de stablecoins Paxos dévoilera désormais chaque mois le contenu de ses réserves. Cette mesure sera appliquée pour son USDP ainsi que le stablecoin de Binance, le BUSD. C’est un choix fort, dans un contexte où les actifs stables sont parfois remis en question sur fond d’incertitude.

We’re bringing unprecedented transparency to #stablecoins by issuing reports disclosing the financial instruments backing $USDP & $BUSD. These provide CUSIPs showing we back with cash, secure overnight loans & US Treasuries w/ a less than 90 day maturity. https://t.co/JrtWj2lMVX — Paxos (@PaxosGlobal) July 8, 2022

À l’instar de Circle et de son USDC, la société publiait déjà les rapports d’audits de ses réserves tous les mois. Ces rapports, certifiés par le cabinet Withum, attestent du montant détenu en réserve pour collatéraliser les stablecoins émis. Mais cette nouveauté va encore plus loin en dévoilant les détails des actifs permettant de constituer cette garantie.

Charles Cascarilla, PDG et co-fondateur de Paxos, exprime sa conviction quant à cette décision :

« La seule façon de renforcer la confiance dans les stablecoins et de développer l’adoption de cette technologie importante à l’échelle mondiale est de continuer à adopter une surveillance solide et d’offrir une transparence sans précédent. Nos stablecoins sont un dollar soutenu par la trésorerie et les équivalents et ces divulgations améliorées soulignent ce point. »

L’USDP et le BUSD soutenus par des obligations

La société explique que Paxos Trust, qui est l’entité émettant le BUSD et l’USDP est régulée par le New York State Department of Financial Services (NYDFS). De ce fait, ces stablecoins ne peuvent être soutenus que par des « liquidités et des équivalents de liquidités ». En d’autres termes, de la monnaie fiat ou des obligations.

Ainsi, pour chacun des deux stablecoins, Paxos utilisera des obligations de deux manières dans ses réserves. Une partie de celles-ci sont constituées de bons du Trésor américain à échéances de court terme, à savoir, moins de 90 jours. La seconde partie de ces réserves est un peu plus complexe.

Elle constitue en ce que l’on appelle un repo dans le monde de la finance. Paxos émet des prêts à d’autres institutions régulées pour une journée. En contrepartie, elle demande des garanties en bons du Trésor américain. Ces garanties ont une valeur supérieure à la somme prêtée par Paxos. Ce système de collatéral fonctionne de telle manière que même si l’entité devant de l’argent venait à ne pas rembourser sa dette, Paxos conserverait les obligations pour pouvoir les revendre à son propre profit.

Les nouveaux rapports mensuels de la société permettent de connaître le détail de ces avoirs. Ainsi, la réserve du BUSD était constituée comme telle au 30 juin :

Environ 10,5 milliards de dollars d’obligations à court terme ;

Environ 6 milliards de dollars d’obligations destinées à des opérations de repo ;

Un peu plus de 738 millions de dollars de cash.

Les rapports donnent une vision précise de chaque position constituant ces lignes.

Alors que du FUD peut aisément apparaître en cette période, comme nous avons pu le voir pour l’USDC, les stablecoins collatéralisés ont tout intérêt à adopter de telles politiques de transparence. En effet, contrairement à des opérations sur la blockchain où tout est public et vérifiable, nous ne pouvons nous fier, ici, qu’à la déclaration d’une entreprise. Toutefois, le fait que Paxos soit régulée donne du poids aux chiffres avancés.

Source : Réserves de Paxos

