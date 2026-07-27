Brésil : des vaches tokenisées servent de garantie pour un prêt

Au Brésil, dix vaches laitières viennent d’être tokenisées pour servir de garantie à un prêt de près de 20 000 dollars. Une première mondiale portée par l’agtech Cowmed, qui illustre le potentiel de la tokenisation d’actifs réels pour débloquer du crédit agricole.

Une première mondiale : des vaches tokénisées

Dans l’État du Paraná, au sud du Brésil, dix vaches laitières sont devenues les premières bêtes au monde à être tokenisées sur une place boursière nationale. Leurs jetons ont été enregistrés sur la B3, la Bourse brésilienne, pour servir de collatéral à un prêt de près de 20 000 dollars accordé à de petits éleveurs.

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L’opération a été orchestrée par Cowmed, une entreprise brésilienne spécialisée dans les technologies agricoles. Son objectif est de permettre à des exploitations agricoles de contourner les limites de prêt imposées par les banques locales, dans un contexte de fortes restrictions de crédit pour l’agrobusiness.

Nous prenons la vache, qui est un actif réel et tangible, et nous la transformons en actif numérique adossé à un code unique surveillé en temps réel. Thiago Martins, responsable chez Cowmed, cité par CNN Brasil.

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Des colliers connectés pour éviter la fraude

Pour transformer une vache en garantie financière fiable sans qu’un inspecteur bancaire ait besoin de se déplacer, Cowmed équipe chaque animal d’un collier intelligent baptisé Smarty Collar. Ce dispositif, dopé à l’intelligence artificielle, surveille en continu la santé, le comportement et la localisation de la bête.

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Les données brutes sont ensuite converties en une identité numérique chiffrée, directement rattachée au contrat de crédit enregistré sur B3. Cette traçabilité permanente empêche un éleveur de mettre en garantie la même vache pour plusieurs prêts, une pratique frauduleuse difficile à détecter dans les circuits traditionnels.

Le système prévoit également un mécanisme de substitution : si une vache meurt, elle peut être remplacée par une autre bête vivante sans que le contrat de prêt ne soit rompu.

Cowmed suit actuellement environ 100 000 vaches laitières réparties sur plus de 1 000 exploitations, pour une valeur estimée à plus de 395 millions de dollars. L’entreprise anticipe que jusqu’à 20 % de son réseau pourrait adopter ce modèle de financement tokenisé, ce qui débloquerait environ 77,6 millions de dollars de nouveau crédit agricole.

Un modèle qui pourrait se dupliquer dans les pays émergents

Ce modèle illustre le développement rapide du secteur des actifs tokenisés, ou RWA, qui s'étendent à un nombre croissant de domaines.

Au-delà du Brésil, l’expérience intéresse déjà d’autres économies. L’écart mondial entre les besoins de financement des petites entreprises et le crédit qu’elles obtiennent est estimé à 5 700 milliards de dollars, un chiffre qui grimpe à 8 000 milliards en intégrant l’économie informelle. L’Afrique subsaharienne concentre à elle seule environ 331 milliards de dollars de ce déficit, avec un accès au crédit qui plafonne à 6 % chez les petits agriculteurs africains.

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L’Éthiopie, le Nigeria, le Kenya ou encore le Pakistan disposent déjà de registres de garanties mobilières acceptant le bétail. Il leur manque toutefois la brique manquante que le Brésil est en train de tester : relier l’identité numérique de l’animal, les données de santé, l’assurance et les créances des prêteurs dans un produit bancaire unique.

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Sources : CoinDesk, CryptoSlate

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