BNB Chain annonce une nouvelle roadmap pour développer son ecosystème

La BNB Chain s'attaque à la décentralisation

Dans le cadre du Revelation Summit, un évènement diffusé en direct sur YouTube, l'équipe derrière la BNB Chain a révélé une nouvelle roadmap technologique pour sa blockchain. Lancée par Binance en 2020, la BNB Chain est l'une des blockchains les plus populaires, concurrente directe d'Ethereum (ETH).

Concrètement, l'objectif est d'améliorer la décentralisation, les capacités de l'infrastructure et les systèmes de gouvernance afin de donner aux développeurs les clés pour créer les applications décentralisées (dApps) de demain.

Pour rappel, en février dernier, la Binance Chain et la Binance Smart Chain (BSC) n'ont fait plus qu'une et sont devenues la BNB Chain. À cette occasion, l'équipe déclarait que la blockchain accueillerait prochainement de nouveaux validateurs. Selon l'annonce d'aujourd'hui, c'est désormais chose faite : le nombre de validateurs sur la BNB Chain passera de 21 à 41.

De surcroît, l'équipe a annoncé que les petits validateurs devraient avoir plus de chances de participer au consensus et de générer des récompenses. Régulièrement pointée du doigt pour son manque de décentralisation, cette initiative était très attendue par la communauté. Selon l'annonce, la BNB Chain souhaite faire de la décentralisation « un élément central » de sa stratégie.

👉 Pour aller plus loin, retrouvez notre tutoriel complet sur Binance

Une blockchain « plus rapide, sécure et scalable »

Selon les informations divulguées lors de ce Revolution Summit, les nouvelles applications décentralisées sur la BNB Chain devraient offrir « une capacité accrue, des transactions plus rapides, une décentralisation accrue, la sécurité du réseau et la stabilité aux consommateurs ».

Plus concrètement, l'équipe de la BNB Chain augmentera la capacité en gas des blocs du réseau à 200 millions, ce qui permettra d'effectuer des transactions plus rapides et moins chères. Selon eux, « cette amélioration se traduira par une expérience sans faille de la dApp, même en cas de pic de trafic sur le réseau ».

Autrement dit, cette nouvelle roadmap sous-entend à la fois une amélioration de la vitesse de transaction et de la scalabilité du réseau ainsi que de la décentralisation. Deux aspects qui font partie du trilemme de la blockchain au coté de la sécurité et qui sont souvent considérés comme incompatibles.

👉 Pour aller plus loin – La BNB Chain de Binance va déployer des sidechains pour améliorer ses performances

Source : YouTube de BNB Chain

