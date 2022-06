Le BNB de Binance est visé par une nouvelle enquête de la SEC

En septembre 2021, la Commodity Futures Trading Commission, l’organe fédéral chargé de la régulation des marchés des produits dérivés, avait déjà ouvert une enquête pour déterminer si des employés de la plateforme avaient commis des délits d’initiés et manipulé les marchés grâce à des informations privilégiées.

Par ailleurs, Binance a également été la cible d’accusations de blanchiment d’argent ayant conduit à de nouvelles investigations menées conjointement par le ministère de la Justice et l’Internal Revenue Service (IRS).

Cela ne s’arrête pas là, en février dernier, la SEC s’est attaquée au CEO de Binance, Changpeng Zhao, qu’elle soupçonne de partager des informations confidentielles avec deux compagnies américaines, Merit Peak Ltd et Sigma Chain. Ces teneurs de marchés (« market makers ») procèdent à des transactions de manière continue sur la plateforme Binance US et y limiteraient, ce faisant, la volatilité des prix selon le Wall Street Journal. Le régulateur américain souhaite passer à la loupe la nature des liens qui unissent ces deux firmes au PDG de Binance suite à la révélation, en 2019, de documents d’entreprise qui témoigneraient de leur proximité.

Cette semaine, la SEC s’est à nouveau attaquée à la première plateforme d’échange de cryptomonnaies. L’agence fédérale, qui a renforcé les capacités de son unité crypto début mai, est déterminée à passer au crible le secteur. Elle s’interroge cette fois quant à la légalité de l’ICO du BNB en 2017. L’offre initiale du jeton pourrait en effet avoir contrevenu à la loi sur les valeurs mobilières. Selon cette dernière, Binance était tenu d’enregistrer cet actif auprès des autorités américaines préalablement à toute vente publique. C’est une accusation maintenant classique dans le secteur des cryptomonnaies, plusieurs autres entreprises ayant fait l’objet d’une enquête similaire.

Binance n’a pour l’heure pas réagi à ce nouveau procès. En revanche, dans un billet de blog promu sur Twitter, la plateforme a réfuté, ce lundi, les accusations de blanchiment d’argent dont elle fait l’objet. Elle affirme par ailleurs que, citant une étude conduite par Chainalysis, seulement 0,15% des transactions en cryptomonnaies pourraient être liées à des activités illégales. Elle assure en outre disposer d’un système anti-fraude parmi les plus sophistiqués du marché et rappelle, selon ses termes, une « vérité qui dérange » : l’immense majorité du blanchiment d’argent aurait lieu via le système bancaire traditionnel.

As speculation continues to arise regarding the connection between crypto and money laundering, we'd like to invite you to read this blog on how #Binance is at the forefront of tackling global money laundering.https://t.co/2LKuhfWKVV

— Binance (@binance) June 6, 2022