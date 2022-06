BlockFi licencie 20 % de son personnel face au contexte de marché

La plateforme américaine BlockFi a publié un communiqué de presse, dans lequel elle informe qu’elle licencie 20 % de son personnel. À l’image d’autres sociétés du secteur des cryptomonnaies, cette mesure intervient dans le cadre du contexte de marché.

De ce fait, l’entreprise, qui comptait environ 850 personnes jusqu’ici, voit ses effectifs ramenés à 600 employés. Tout comme l’a fait Coinbase, la semaine dernière, BlockFi a mis en place une base de données, pour permettre aux collaborateurs qu’elle licencie de retrouver un emploi :

« Nous savons que ces personnes comptent parmi les esprits les plus brillants de la crypto et de la fintech et nous travaillons pour nous assurer qu’elles trouveront une nouvelle opportunité lorsqu’elles seront prêtes. Les membres de l’équipe concernés peuvent choisir d’inclure leurs coordonnées dans un répertoire de personnes à la recherche de nouveaux rôles. »

Ce répertoire sera mis à profit par le service des ressources humaines, pour envoyer des profils en recommandation à différents contacts de sociétés qui embauchent.

👉 Pour aller plus loin – Retrouvez notre guide pour affronter le bear market

Le cœur de métier de BlockFi se situe dans les prêts et emprunts de cryptomonnaies, sur des protocoles de finance décentralisée (DeFi), afin de permettre à ses clients de générer du rendement. À travers sa plateforme, elle permet ainsi aux particuliers, comme aux institutionnels, de bénéficier des avantages de la DeFi de façon centralisée.

Ce modèle économique lui a permis de réunir plus de 650 000 clients au niveau mondial. Alors que le concurrent Celsius, qui offre un modèle économique avec des similitudes, est dans la tourmente, il était légitime de se demander quelle était la position de BlockFi vis-à-vis des finances de ses utilisateurs.

La société a donc éclairci la situation en informant qu’elle n’était pas exposée à Celsius, de quelque manière que ce soit. De plus, elle ne possède pas non plus de stETH, la représentation liquide d’un ETH verrouillé sur la plateforme Lido, et dont le cours se désolidarise actuellement de son sous-jacent :

To address concerns raised due to the actions of other platforms in our industry, we wanted to share the following:

1) BlockFi has no exposure to Celsius and we have never worked with them as a partner.

2) BlockFi does not hold any stETH principally or as collateral.

— BlockFi (@BlockFi) June 13, 2022