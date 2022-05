La blockchain Terra (LUNA) vient d'être mise en pause pour une durée indéterminée

Face à l'effondrement de l'UST et de son token LUNA, la blockchain Terra a été mise à l'arrêt provisoirement afin de prévenir toute attaque de gouvernance.

The Terra blockchain was officially halted at a block height of 7603700.https://t.co/squ5MZ5VDK

Terra validators have decided to halt the Terra chain to prevent governance attacks following severe $LUNA inflation and a significantly reduced cost of attack.

