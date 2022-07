La blockchain Celo se retrouve à l'arrêt pendant 24h pour une cause encore indeterminée

Celo, une blockchain fonctionnant sur le consensus de Proof-of-Stake (PoS), s'est retrouvée à l'arrêt pendant 24h avant d'être remise en ligne tôt dans la nuit ce matin, vendredi 15 juillet.

The Celo network has stalled at block 14,035,19. Validators are working to identify and resolve the issue. All funds are safe. Updates will be provided as soon as possible.

— Celo (@CeloOrg) July 14, 2022