RWA : le stablecoin USDC débarque nativement sur la blockchain Celo

Avec son arrivée sur la blockchain Celo de façon native, l’USDC de Circle ajoute ainsi un nouveau réseau à son actif. Grâce à ce nouveau partenariat, les équipes de cLabs ont mis en avant les cas d’usage relatifs à la tokenisation RWA que pourra permettre le stablecoin.

La blockchain Celo accueille le stablecoin USDC

Mois après mois, le stablecoin USDC de Circle s’étend nativement à de plus en plus de blockchains et c’est cette fois-ci au tour de Celo.

Au travers d’une annonce conjointe faite mardi, les 2 acteurs ont par exemple mis en avant les cas d’usages relatifs à la tokenisation des actifs de monde réel (RWA) que pourra faciliter ce partenariat :

« L’USDC rejoint les cas d’utilisation des stablecoins de l’écosystème, notamment les envois de fonds, l’épargne, les prêts, la distribution d’aides, le peer-to-peer (P2P) et les paiements transfrontaliers. Les entreprises et les développeurs pourront bientôt intégrer l’USDC pour fournir des paiements mobiles rapides, efficaces et sécurisés et des réserves de valeur avec des dollars numériques. »

👉 Pour aller plus loin — Que sont les Real-World Assets ou actif du monde réel ?

En outre, les équipes de Celo avancent que des synergies pourront être créées avec le protocole Mento, proposant des versions tokenisées du réal brésilien ainsi que du franc CFA.

D’autre part, cLabs s’apprête à partager une proposition de gouvernance, laquelle devant permettre à l’USDC d’être utilisé pour régler les frais de transaction sur le réseau. C’est une fonctionnalité intéressante, car cela dispense les utilisateurs d’acquérir le token natif de la blockchain, améliorant de fait l’expérience.

Shamus Noonan, directeur principal du développement commercial chez Circle, a exprimé son enthousiasme quant à cette collaboration :

« Circle est fier de rejoindre l’écosystème Celo axé sur la mission en tant que blockchain connue pour fournir des paiements rapides et peu coûteux dans le monde entier. Ce partenariat contribuera à élargir l’accès pour l’USDC et à tirer parti de la base d’utilisateurs mobiles de Celo dans les régions où l’adoption de la blockchain est la plus élevée. »

👉 Tout savoir sur le stablecoin USDC

Lors de l’écriture de ces lignes, la finance décentralisée (DeFi) sur la blockchain Celo représentait près de 120 millions de dollars de valeur totale verrouillée (TVL). Le cours du CELO quant à lui était de 0,67 dollar pour une capitalisation de plus de 351 millions de dollars.

De son côté, l’USDC voit sa propre capitalisation évaluée à plus de 26,7 milliards de dollars.

RealT : investissez dans l'immobilier dès 50 $

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Source : Celo

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.