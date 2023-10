Blockchain Business School : démarrez l'année 2024 avec une formation solide dans le Web3

En perspective de la prochaine session de formation du 15 janvier au 5 avril 2024, la Blockchain Business School présente une opportunité de plonger dans le Web3 et de débuter une carrière professionnelle dans ce secteur. Zoom sur les formations proposées par l'école et leurs nombreuses solutions de financement.

Découvrez les prochaines formations de la Blockchain Business School

La Blockchain Business School, l'établissement de formation spécialisé dans le Web3 initié par l'incubateur Pyratz Labs, propose tout un panel de formations qui débuteront le 15 janvier 2024.

Entièrement axées autour de la verticale de la blockchain, ces formations s'adressent à toute personne susceptible d'introduire le Web3 dans sa vie professionnelle ou qui désire simplement approfondir ses connaissances de manière efficiente.

Se former au Web3 avec la Blockchain Business School

Pour s'assurer que ses apprenants bénéficient d'un parcours de haute qualité, la Blockchain Business School propose des formations faisant converger apprentissage théorique et pratique innovante, notamment en permettant aux élèves d'effectuer des stages d'une durée de 2 mois au sein des startups incubées par PyratzLabs.

Ce lieu permettra ainsi aux apprenants de la BBS de se former aux côtés d'entreprises engagées dans la blockchain afin qu'ils puissent se familiariser avec cet environnement mêlant Web3 et entrepreneuriat.

La Blockchain Business School ne se limite pas à une simple instruction théorique, mais offre une expérience enrichissante qui englobe des masterclass en présentiel. De plus, elle fournit un soutien personnalisé pour élaborer des modèles économiques et des présentations percutantes aux entrepreneurs en herbe. Grâce à une équipe de recrutement dédiée, la BBS s'engage pleinement à faciliter l'insertion professionnelle de ses étudiants.

En outre, pour garantir une pédagogie à la pointe de l'industrie, la Blockchain Business School s'appuie sur un réseau de plus d'une centaine d'intervenants professionnels et formateurs. Ainsi, les apprenants bénéficient d'une perspective pratique et d'une compréhension approfondie des opportunités et des défis associés au Web3.

👉 Découvrez notre présentation complète des formations de la Blockchain Business School

Quelles sont les formations Web3 de la BBS ?

La Blockchain Business School propose un catalogue de formations riche et varié, afin que chacun puisse s'immiscer dans l'univers du Web3 de la manière qui lui sied le mieux. Ces formations comprennent :

The Originals : Ce programme commence par un tronc commun introduisant la blockchain, puis se divise en 2 spécialités, dont le choix dépendra de l'apprenant en fonction de ses affinités : Product Manager, qui se concentre sur la gestion de produits et le marketing, et Tech Lead, orienté vers le développement blockchain.

Nombre d’heures : 96

Durée : 12 semaines

Prix : 3 999 €

Parcours DeFi : Sous la direction d'Alain Broustail, qui a accompagné plus de 60 projets depuis 2018 et animé plus d'une centaine de formations dédiées au Web3 dans des entreprises, ce parcours offre une plongée approfondie dans l'univers de la finance décentralisée.

Nombre d’heures : 90

Durée : 12 semaines

Prix : 3 999 €

Module utiliser et monétiser les NFT : Cette section explore les différentes méthodes par lesquelles les NFT créent et diffusent de la valeur, tout en expliquant comment les intégrer dans les stratégies commerciales.

Nombre d’heures : 64

Durée : 6 semaines

Prix : 2 999 €

Module IA : Une immersion dans les concepts essentiels, permettant une utilisation efficace de ces technologies dans divers domaines professionnels.

Nombre d’heures : 60

Durée : 8 semaines

Prix : 2 999 €

À la découverte du Web3 : Un module de 33 heures conçu pour établir une base solide dans la compréhension des fondements des technologies blockchain en très peu de temps.

Nombre d'heures : 33

Prix : 499 €

Il est important de noter que toutes ces formations débouchent sur des certifications.

Comment financer sa formation chez la Blockchain Business School ?

Concernant les options de financement disponibles, voici ce que la Blockchain Business School propose :

Paiement en 2, 3 ou 4 fois sans frais ;

Paiement en cryptomonnaies possible ;

Les détenteurs d'un NFT d’un partenaire (comme Dogami) bénéficient d'une réduction de 5 % sur le coût de la formation ;

Opérateur de Compétences (OPCO) ;

Compte personnel de formation (CPF) ;

Pôle emploi ;

Région Île-de-France (AIRE) ;

AGEFICE ou FIFPL (selon code NAF) pour les indépendants.

De plus, la BBS a mis en œuvre 2 actions afin de rendre l'éducation blockchain encore plus accessible :

Programme « Social Impact » : il s'adresse aux personnes en recherche d'emploi bénéficiant du RSA ou de l'ASS qui ont rencontré un refus de financement de la part de Pôle emploi. Ce programme assure une couverture intégrale des coûts de formation par la Blockchain Business School ; Initiative « Formulaire spécifique Zone d'Accessibilité (FZA) » : elle offre des tarifs préférentiels, rendant ainsi la formation plus abordable, témoignant de la volonté de BBS de promouvoir l'éducation blockchain au-delà des frontières tout en prenant en compte les conditions économiques et salariales.

Pour en savoir davantage quant aux possibilités de financement de ces formations, visitez le site de Blockchain Business School.

Pour présenter ses formations plus en détail, la Blockchain Business School organise des webinaires dédiés chaque dernier mardi du mois. Ces derniers vous permettent, sans que vous vous engagiez à quoi que ce soit, de découvrir le fonctionnement de l'école et de ces formations. Vous avez la possibilité de vous y inscrire au prochain webinaire depuis la page dédiée.

👉 Vous avez davantage de questions ? Prenez rendez-vous avec un membre de l'équipe BBS pour obtenir plus d'informations

