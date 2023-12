Blockchain Business School : retour d'expérience d'Angélique Hernandez, du retail traditionnel au Web3

Comment se déroule une formation chez la Blockchain Business School ? Quels sont les défis que les apprenants doivent relever ? À quel point le secteur du Web3 recrute-t-il ? Découvrez en profondeur les dessous d'une formation chez la Blockchain Business School à travers le témoignage d'Angélique Hernandez.

Témoignage d'une ancienne apprenante de la Blockchain Business School

Avec une carrière florissante de 20 ans dans le marketing retail, dont 9 passées aux Galeries Lafayette, Angélique Hernandez avait déjà laissé une empreinte indélébile dans le secteur.

Toutefois, la pandémie de Covid-19 a été un déclencheur pour elle, mettant en lumière le besoin de renforcer ses compétences en numérique. C'est ainsi qu'elle s'est lancée dans un MBA en marketing numérique, où la découverte de la blockchain a ouvert un tout nouveau chapitre dans sa trajectoire professionnelle.

La blockchain a captivé Angélique, l'emmenant dans ce qu'elle décrit comme un « rabbit hole ». Sa thèse de MBA, qui cherchait à fusionner le Web3 avec l'expérience client dans le secteur de la mode et du luxe, a été un reflet de cette nouvelle passion.

Malgré son désir de mettre en pratique cette nouvelle connaissance aux Galeries Lafayette, les opportunités y étaient limitées. Les horizons semblaient plus prometteurs ailleurs, et les interactions avec l'agence de recrutement Ubiki ont davantage nourri son intérêt pour le Web3.

🎥 Visionnez également le témoignage d'Angélique Hernandez en vidéo :

L'annonce de la création de la Blockchain Business School (BBS) est arrivée à un moment charnière. Bien qu'Angélique aurait pu se tourner vers d'autres organismes de formation, la dimension business de la Blockchain Business School et l'écosystème riche en personnalités intrigantes de PyratzLabs l'ont convaincue de franchir le pas.

Se former au Web3 avec la Blockchain Business School

Angélique évoque une expérience globalement gratifiante à la BBS, louant la qualité et l'accessibilité des intervenants, bien que le format condensé ait exigé un investissement en temps et en effort non négligeable. Elle mentionne quelques imperfections dans la communication initiale sur le déroulement du programme, mais souligne que la phase projet a été particulièrement enrichissante malgré la charge de travail que cela a représenté.

Les « masterclasses » ont été des moments forts, bien que la distance ait constitué un obstacle pour la création de liens au sein de la promotion. C'est un domaine où Angélique suggère d'explorer d'autres outils ou initiatives pour favoriser l'interaction entre les participants.

Le parcours d'Angélique dans le Web3 après sa formation

L'après-BBS a vu Angélique rejoindre Absolute Labs, une entreprise spécialisée dans le « wallet relationship management », fusionnant ainsi ses compétences en marketing retail et luxe avec le Web3.

Sa rencontre avec l'équipe d'Absolute Labs lors de la Paris Blockchain Week (PBW) et d'une table ronde chez l'incubateur de startups PyratzLabs a été le préambule à une collaboration fructueuse.

Initialement engagée dans un CDD pour gérer des aspects variés du marketing, de l'événementiel et du support aux équipes de vente et de partenariat, l'expertise d'Angélique a rapidement converti ce rôle temporaire en un CDI.

Son voyage du monde traditionnel du retail vers le territoire inexploré du Web3 est une illustration éloquente de la manière dont la formation adéquate peut servir de tremplin vers des opportunités inattendues.

Angélique Hernandez incarne la convergence entre le marketing traditionnel et les nouvelles technologies, et son histoire sert d'inspiration pour ceux qui cherchent à réorienter leur carrière dans l'ère numérique en constante évolution.

« Après 20 ans dans le marketing retail, la Blockchain Business School a été la passerelle vers ma nouvelle aventure dans le Web3. Les masterclasses, la phase projet et l'écosystème de PyratzLabs ont été particulièrement enrichissants. Même si le parcours a demandé un investissement intensif, aujourd'hui, je fusionne mes compétences en marketing avec le monde du Web3 chez Absolute Labs. La BSS a transformé mon expertise traditionnelle en une compétence prête pour l'ère numérique actuelle. » Angélique Hernandez, ancienne apprenante de la Blockchain Business School

Se former au Web3 avec la Blockchain Business School

En conclusion, l'histoire d'Angélique souligne l'importance cruciale de choisir une formation de qualité dans le domaine en pleine expansion de la blockchain.

Avec une demande croissante pour des professionnels qualifiés et une offre limitée de formations reconnues, l'exemple d'Angélique démontre l'atout que représente un diplôme de la Blockchain Business School.

Les success stories comme celle d'Angélique ne sont que le début et la Blockchain Business School continue de se positionner comme un tremplin de choix pour ceux qui aspirent à faire carrière dans l'univers du Web3.

