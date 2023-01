Blockchain Business School (BBS) : la nouvelle école pour former les futurs acteurs du Web3

Face à la demande grandissante des entreprises de l'industrie des cryptomonnaies, une nouvelle école pour former les talents de demain aux métiers du Web3 a vu le jour. Baptisée Blockchain Business School (BBS), elle propose plusieurs cursus allant de l'apprentissage du développement à la gestion de projets, et est adaptée à tous les profils. Tour d'horizon de la BBS.

L'industrie du Web3 réclame des talents formés

L'industrie du Web3 s'est développée à une vitesse exceptionnelle. Le nombre d'offres d'emplois dans ce secteur a augmenté de 395% en 2021 selon les données de LinkedIn et les experts estiment qu'il devrait atteindre 40 millions d'ici 2030.

Toutefois, l'accélération du développement du Web3 est si conséquente que les entreprises peinent à trouver des ingénieurs, développeurs ou managers correctement formés pour répondre aux défis qui se dressent face à elles et réussir leurs transitions dans cette nouvelle industrie.

Face à ce constat, la startup Pyratz Labs a décidé de lancer Blockchain Business School (BBS), une école française dont la volonté est d'accompagner les talents de demain dans la formation aux métiers de la blockchain.

Situé en région Ile-de-France, dans des locaux de 1000 m2 à Levallois-Perret, le centre de formation ouvrira ses portes officiellement en mars 2023.

Se former au Web3 à la Blockchain Business School (BBS)

La Blockchain Business School propose deux cursus de formation d'une durée de 3 mois chacun. Le premier est baptisé Tech lead blockchain et concerne les futurs développeurs tandis que le second s'intitule Product Manager blockchain et concerne la gestion de projets et l’entrepreneuriat.

La formation est dispensée à distance mais s'articule autour d'un fil rouge de plusieurs masterclass dans les locaux à Levallois-Perret. Par ailleurs, elle s'accompagne d'une immersion professionnelle de deux mois, facilitée par les nombreux partenaires du réseau BBS.

Les élèves seront accompagnés à trouver leurs futurs employeurs et auront la possibilité d'être entièrement remboursés s'ils ne sont pas embauchés dans l'année suivant leur formation.

La Blockchain Business School est ouverte à tous les profils, du salarié en poste ou en reconversion professionnelle, au demandeur d'emploi en passant par les étudiants. Chacun pourra y trouver sa voie, que celle-ci soit d'obtenir un emploi dans une entreprise ou se lancer dans un projet entrepreneurial.

Sebastien Borget : parrain de la première promotion

La première promotion de la Blockchain Business School sera parrainée par un entrepreneur français bien connu de notre écosystème, Sébastien Borget. Le co-fondateur de The SandBox a d'ailleurs commenté l'évènement :

« Je suis fier d’être le parrain et d’accompagner la première promotion de la Blockchain Business School, merci à PyratzLabs pour cette initiative. Le Web transforme profondément la relation des utilisateurs et entreprises à leurs données, les comportements et les opportunités économiques qui en découlent. Ce fort besoin en nouvelles compétences doit être accompagné par une professionnalisation qui permettra un essor durable de l’écosystème Web. »

Notez également que Sébastien Borget fait partie du Cryptoast21, une liste des 21 personnalités francophones de l'industrie des cryptomonnaies sur l'année 2022, publié exclusivement dans la 2ème édition de notre journal papier.

