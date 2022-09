BlackRock prépare un nouvel ETF ciblant le metaverse en dépit de conditions de marché défavorables

Le géant BlackRock poursuit son incursion dans le milieu du Web3. Tout juste après avoir annoncé un ETF dédié aux entreprises de la blockchain, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde serait également en train de préparer un ETF pour les entreprises du metaverse. Une décision qui intervient dans un contexte très peu favorable aux tokens non fongibles (NFT) et au metaverse.

