Blackrock étend son influence dans la DeFi avec Frax Finance

Les finances classiques et décentralisées (DeFi) se rapprochent de plus en plus. Le dernier en date est Frax Finance, qui a choisi le fonds tokenisé BUIDL de BlackRock pour soutenir son stablecoin, le FraxUSD, et ainsi permettre aux utilisateurs de profiter des rendements des bons du Trésor américain. Ce mariage est une victoire pour le protocole, mais aussi pour BlackRock dont l'influence dans la crypto croît de jour en jour.