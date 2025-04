BlackRock adopte la blockchain pour suivre les parts d’un de ses fonds monétaires

Le géant de la gestion d’actifs BlackRock prépare une nouvelle incursion dans la blockchain : il vient de demander l’introduction en bourse d'actions adossées à un fonds monétaire de 150 milliards de dollars… via la technologie blockchain. Contrairement à son fonds tokenisé BUIDL, il ne s'agira pas de tokens à proprement parler, mais la blockchain servira à enregistrer une copie miroir de la propriété des parts.

Blackrock introduit des parts avec enregistrement miroir sur la blockchain

BlackRock continue d’explorer les cas d’usage de la blockchain. Dans un document déposé le 29 avril auprès de la SEC, le gestionnaire d’actifs a annoncé vouloir adosser les parts de son fonds BLF Treasury Trust Fund (TTTXX) à la blockchain. Ce fonds monétaire, qui pèse plus de 150 milliards de dollars, est principalement investi dans des bons du Trésor américain et du cash.

Ces nouvelles parts, désignées sous le nom de « DLT shares », seront disponibles uniquement via BlackRock Advisors et The Bank of New York Mellon (BNY). Elles ne seront pas tokenisées comme les actifs de son fonds BUIDL, mais utiliseront une technologie de registre distribué (DLT) afin de maintenir un enregistrement miroir des mouvements du fonds sur la blockchain.

Le document explique ainsi :

Les parts devraient être achetées et conservées par l’intermédiaire de BNY, qui prévoit d’utiliser la technologie blockchain pour maintenir un enregistrement miroir de la propriété des actions pour ses clients.

La société précise que les registres traditionnels resteront l’unique source officielle pour suivre la propriété des parts. Aucun ticker ni frais de gestion n’ont encore été précisés. Un investissement initial minimum de 3 millions de dollars sera toutefois requis pour les institutions souhaitant acheter ces parts à registre blockchain.

La blockchain, nouvel outil de transparence pour Wall Street

Larry Fink, PDG de BlackRock, est un fervent défenseur de la tokenisation des actifs, et considère que c'est « l’avenir des marchés financiers ». Dans sa lettre annuelle aux actionnaires, il s'était déjà exprimé là-dessus :

Le potentiel de la tokenisation des actifs du monde réel pourrait révolutionner l’investissement (...) Chaque action, chaque obligation, chaque fonds — chaque actif — peut être tokenisé. S’ils le sont, cela révolutionnera l’investissement.

BlackRock n'est pas seul : Fidelity a également déposé en mars une demande pour créer une classe d’actions OnChain basée sur Ethereum. Celle-ci suivra le Fidelity Treasury Digital Fund (FYHXX), un fonds de 80 millions de dollars également centré sur les bons du Trésor. « L’entrée en vigueur de la classe OnChain est prévue pour le 30 mai », indique Fidelity, sous réserve de validation réglementaire.

Ces derniers mois, plusieurs mastodontes de la finance traditionnelle se sont tournés vers la tokenisation d’actifs réels (RWA), en particulier les titres de dette publique. Le marché de la tokenisation des bons du Trésor atteint aujourd’hui 6,16 milliards de dollars, avec BlackRock en tête grâce à son fonds BUIDL (2,55 milliards de dollars). Le fonds BENJI de Franklin Templeton, émis sur la blockchain, totalise quant à lui plus de 700 millions de dollars d’actifs.

Du côté des blockchains, Ethereum domine largement, hébergeant plus de 4,55 milliards de dollars d’actifs tokenisés, loin devant Stellar (474,9 millions de dollars) et Solana (274,5 millions de dollars).

