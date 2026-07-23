Alors que le marché crypto peine à attirer les investisseurs, de nombreuses entreprises en lien au secteur mettent la clé sous la porte. Une situation qui touche même certains acteurs emblématiques, comme la plateforme BitMEX spécialisée dans les produits dérivés qui cessera définitivement ses activités le 23 septembre prochain. Qu'est-ce que cela implique ?

La plateforme BitMEX annonce sa fermeture définitive

Le bear market installé depuis des mois sur le marché des cryptomonnaies ne fait pas uniquement des victimes du côté des investisseurs. En effet, de nombreuses entreprises subissent de plein fouet cette situation en annonçant des fermetures à répétition qui plombent encore un peu plus l'ambiance.

Une liste déjà longue à laquelle vient de s'ajouter aujourd'hui même la plateforme d'échange de cryptomonnaies spécialisée dans les produits dérivés BitMEX, active depuis 2014 au sein de l'écosystème crypto et devenue particulièrement populaire lors de son apogée atteinte entre 2017 et 2020.

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Une époque visiblement révolue, alors que BitMEX affiche désormais un volume de trading journalier en baisse constante, inscrit depuis des mois à 250 millions de dollars en moyenne, face à la concurrence explosive de nouveaux acteurs comme Hyperliquid qui évolue actuellement aux environs de 8 milliards de dollars.

Historique des volumes de trading BTC de BitMEX

Suite à un examen stratégique de l'entreprise et du secteur des cryptomonnaies au sens large, le conseil d'administration de HDR Global Trading Limited, propriétaire et exploitant de BitMEX, a décidé de fermer l'exchange. Cette décision n'a pas été prise à la légère et affecte profondément toute l'équipe. BitMEX

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Une aventure entre swaps perpétuels et plongeon du Bitcoin à zéro

Au cours de son existence, la plateforme BitMEX a marqué les esprits des investisseurs crypto de nombreuses manières, l'une des plus emblématiques étant très certainement le lancement du tout premier swap perpétuel à effet de levier 100x, présenté par l'exchange comme « le produit de trading le plus populaire du secteur crypto ».

On retiendra également ces quelques journées compliquées de mars 2020, lorsque le prix du Bitcoin a failli s'effondrer à zéro dollar sur sa plateforme suite à une attaque ciblée opérée par un botnet hautement sophistiqué ayant entraîné une interruption totale de ses services de plusieurs dizaines de minutes.

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Et que dire de ses déboires judiciaires aux États-Unis qui amèneront ses fondateurs à payer une amende de 30 millions de dollars en 2023, avant que l'entreprise ne finisse par plaider coupable pour avoir violé la loi sur le secret bancaire en juillet de l'année suivante.

Le token BMEX s'effondre de plus de 90 %

Pas de quoi entacher le bilan présenté par BitMEX, qui affirme dans son communiqué officiel « n'avoir subi aucune perte de fonds due à des piratages pendant toute son histoire opérationnelle de plus de 11 ans, contrairement à beaucoup de [ses] concurrents ».

Dans les faits, la date de fermeture de BitMEX - fixée au 23 septembre prochain - implique la clôture de toutes les positions encore ouvertes sur sa plateforme, mais ses utilisateurs « pourront toujours se connecter à leur compte pour consulter le solde de leur portefeuille et l'historique de leurs transactions afin de retirer leurs fonds », comme les tokens BMEX déposés en staking... qui ne valent déjà plus rien suite à leur effondrement supérieur à 90 % au cours des dernières heures.

Le token BMEX s'effondre de plus de 90 %

Nous sommes conscients que le démantèlement d'une plateforme d'échange peut engendrer des risques supplémentaires pour les fonds des utilisateurs, des acteurs malveillants pouvant chercher à profiter de ce qu'ils perçoivent comme une période d'incertitude. Soyez vigilants face aux tentatives de phishing exploitant cette annonce, ou promettant des retraits prioritaires ou accélérés — aucun service de retrait accéléré de ce type n'existe. BitMEX

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Source : BitMEX

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