Prison pour Sam Bankman-Fried, ETF Bitcoin approuvé... BitMEX lance un marché de prédictions pour parier sur des événements

Sam Bankman-Fried sera-t-il condamné à une longue peine de prison ? La SEC finira-t-elle par accepter un ETF Bitcoin ? Ces questions pourront bientôt rapporter de l’argent aux utilisateurs de BitMEX. La plateforme de produits dérivés lance en effet un marché de prédictions, qui permet de parier sur des événements de la vie réelle. Zoom sur ce que cela veut dire.

BitMEX lance un marché de prédictions

Les marchés de prédictions sont maintenant courants. Ils permettent de parier sur la réalisation (ou non) d’un événement de la vie réelle. Par exemple qui d’un candidat à une présidentielle gagnera, quel sera le dénouement d’un conflit international… Ou encore la possibilité de l’existence d’extra-terrestres.

Le fonctionnement est simple : il s’agit du même principe qu’un site de paris sportifs. Sauf qu’à la place de circonscrire les sujets aux résultats de compétitions sportives, l’on peut parier sur le dénouement de (presque) tout.

BitMEX vient d’annoncer le lancement de son marché de prédictions, avec ce qu’elle appelle « produits dérivés crypto ». Pour ce lancement, trois « produits » sont proposés aux utilisateurs :

Quelle part de leurs fonds les clients de FTX recouvreront-ils ?

La SEC approuvera-t-elle le premier ETF Bitcoin spot ?

Sam Bankman-Fried ira-t-il en prison ?

Les utilisateurs pourront bien sûr créer de nouvelles prédictions, et parier en conséquence. Les sujets ne seront pas limités à l’écosystème de cryptomonnaies. Il faut cependant noter que les équipes de BitMEX se réservent le droit de refuser des prédictions.

De nouveaux moyens d’investir pour les utilisateurs ?

La plateforme, qui n’utilise pas le mot « pari », y voit un avantage pour les utilisateurs, notamment en termes de risque :

« Cela fournit aux utilisateurs non seulement de nouvelles opportunités de trading et de couverture, mais cela débloque aussi un marché à moindre risque et plus sécurisé pour les dénouements qui sont délimités. »

Les règlements (et les récompenses) seront effectués exclusivement en USDT. Si l’événement survient avant la date limite, les règlements seront versés de manière anticipée. Chaque produit sera examiné par une équipe de BitMEX, notamment pour s’assurer que les termes du contrat soient clairs et réalisables.

Les marchés de prédiction existent depuis un certain temps, mais il sera intéressant de voir si BitMEX attire l’attention des régulateurs avec ces produits qui sont résolument assimilés à des paris en ligne. L’on rappelle en effet que c’est un secteur qui est encadré différemment – et plus strictement – que celui des cryptomonnaies dans la majorité des territoires.

