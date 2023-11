Les ETF Bitcoin vont-ils tuer le BTC ? Arthur Hayes, co-fondateur de BitMEX, pense que oui

Alors que l'arrivée potentielle des ETF Bitcoin au comptant sur le marché américain semble désormais le narratif de premier plan pour la majorité de l'écosystème crypto, Arthur Hayes, l'ancien PDG et co-fondateur de l'exchange BitMEX, s'est exprimé à contre-courant.

Désormais à la tête du fonds Maelstrom, Arthur Hayes a ainsi tenu à prévenir du risque inhérent à l'adoption du Bitcoin par les institutionnels lors d'une interview accordée à nos confrères du média Blockworks.

Le crypto-millardaire a notamment pointé du doigt BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, qui a officialisé la course aux ETF Bitcoin spot avec sa propre demande au mois de juin dernier.

« Supposons que Larry Fink et ses semblables [de la finance traditionnelle] arrivent et s'emparent d'un grand pourcentage des Bitcoins librement échangés en circulation. Ces mêmes entités institutionnelles pourraient lancer des ETF sur le minage de Bitcoins. Et ce, sachant que BlackRock est le principal actionnaire de certains des plus grands centres de minage. »