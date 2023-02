Bitget agrandit sa Zone Innovation afin de proposer des tokens prometteurs à ses utilisateurs

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitget agrémente l'offre de sa Zone Innovation avec plus d'une vingtaine de nouveaux tokens portant sur l'intelligence artificielle (IA), les tokens non fongibles (NFT) et le réseau Arbitrum. L'occasion de se familiariser avec la Zone Innovation, développée pour permettre aux jeunes investisseurs de s'immiscer aux tokens habituellement difficiles à débusquer.