Bitcoin : la transaction la plus chère de l’histoire serait-elle finalement dûe à un hack ?

L'événement surréaliste de la transaction Bitcoin la plus coûteuse de l'histoire, survenu le 23 novembre 2023, a fait beaucoup de bruit et a suscité beaucoup interrogation quant à la raison d'une telle transaction. Un utilisateur a payé des frais de transaction astronomiques de 83,7 BTC, soit environ 3,1 millions de dollars, pour transférer 55,8 BTC. Nous en savons maintenant plus, et l'utilisateur aurait en fait été victime d'un hack.

Il s'avère que cette transaction, impliquant un nouveau portefeuille froid alimenté en Bitcoin, a immédiatement été redirigée vers une autre adresse. Les 83,7 Bitcoins ont bénéficié à la pool de minage AntPool qui a validé le bloc contenant la transaction du hack. En termes de dollars, c'est la transaction la plus chère de l'histoire de Bitcoin.

Dans un revirement surprenant, un utilisateur anonyme, sous le nom de @83_5BTC sur Twitter, a revendiqué la propriété des fonds et a partagé l'histoire de piratage de son portefeuille. Selon ses tweets, il a créé un nouveau portefeuille froid, y a transféré 139 BTC, mais ces derniers ont été immédiatement transférés vers un autre portefeuille par un tiers. Il suspecte l'exécution d'un script sur ce portefeuille avec un calcul probablement erroné des frais de transaction.

It was my BTC that paid the high fee.

I created a new cold wallet, transferred 139BTC to it and it got transferred out to another wallet immediately. 😵

I can only imagine that someone was running a script on that wallet and that the script had a weird fee calculation. ☹️

— Hackers_paid_83.5BTC_fee_with_my_money (@83_5BTC) November 24, 2023