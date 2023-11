3,1 millions de dollars pour la transaction Bitcoin la plus chère de l'histoire – Comment cela est-il arrivé ?

Il y a un peu plus de 2 mois, Paxos avait obtenu le malheureux record de la transaction Bitcoin la plus chère de l'histoire, la société crypto ayant été contrainte de payer 500 000 dollars de frais pour une maigre transaction de 0,074 BTC.

Une erreur plus tard attribuée à un logiciel d'automatisation des transactions qui a heureusement pu être réparée, le mineur F2Pool (qui a miné le bloc en question) ayant accepté de retourner les frais payés de manière non intentionnelle à Paxos.

Cette transaction était donc la plus chère jamais payée de toute l'histoire de Bitcoin… jusqu'à hier, à peine 2 mois et demi plus tard. Effectivement, un wallet fraichement alimenté en Bitcoin et qui semble appartenir à une whale, a eu le malheur de payer 3,15 millions de dollars de frais de BTC pour transférer 55,7 Bitcoins, soit environ 2,1 millions de dollars.

Capture d'écran de la transaction Bitcoin incriminée

L'adresse de destination est relativement jeune elle aussi, avec une première transaction observable le 17 octobre dernier.

Cette fois, c'est la pool de minage AntPool qui a pu récolter les fruits de cette malheureuse erreur, soit un total de 85,21 BTC en plus des 6,25 BTC de récompense fixe habituelle. Ainsi, le bloc 818087 détient désormais le record du bloc le plus cher de l'histoire, après avoir détrôné celui ayant concerné Paxos.

Données relative au bloc Bitcoin 818087 miné par AntPool

L'utilisateur, dont nous ignorons actuellement l'identité, n'a donc finalement reçu que 55,78 Bitcoins sur les 139,42 initiaux. Reste à savoir si Antpool, qui n'a pas encore communiqué sur la nouvelle, se montrera aussi clément que F2Pool et remboursera le malheureux concerné.

Selon mononaut, développeur chez mempool, l'utilisateur concerné aurait de surcroît tenté de remplacer ses frais de transaction mis par erreur via la fonction Replace-by-Fee (RBF), ce qui l'aurait conduit à ajouter 12.54 BTC à régler en plus des frais initiaux alors qu'il tentait de réparer sa maladresse.

FullRBF is a great feature when you aren't sure if you set the fee high enough first time around. pic.twitter.com/DKt88XFNf8

— mononaut (@mononautical) November 23, 2023